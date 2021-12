PT acelera agenda de 2020. Salvador é a joia da coroa

Eden Valadares, a nova cara do PT baiano, conforme a renovação idealizada pelo senador Jaques Wagner, vai tomar posse na presidência estadual do partido em festa no auditório Jorge Calmon, da Assembleia, que vai reunir todos os partidos da base aliada de Rui Costa.

Gleisi Hoffmann, a ex-senadora de Santa Catarina que é a presidente nacional, não vem porque tem agenda na terra dela, vai mandar um vídeo. Fernando Haddad, que disputou a presidência da República no segundo turno com Bolsonaro, também vai mandar vídeo. A movimentação terá mais uma cara doméstica.

Prefeituráveis — E o que Eden pretende fazer?

– Ajudar o PT a construir caminhos, também com as eleições de 2020 na agenda.

Eden diz que Salvador, a maior cidade da Bahia e também a mais cobiçada, tem o seu diretório que deve pilotar a escolha do nome, mas ressalva que já está na hora de uma definição.

– Temos sete pré-candidatos. E quem tem sete não tem nenhum. É hora de afunilar.

Os sete são os deputados federais Nelson Pelegrino (licenciado por estar secretário estadual), Jorge Solla e Walmir Assunção, mais o estadual Robinson Almeida, o vereador Moisés Rocha e mais Vilma Reis, ativista do Movimento Negro, e Juca Ferreira.

Já é certo que o PT terá candidato, provavelmente um desses aí. O partido nunca governou Salvador e aspira à glória, realizar o sonho derrotando ACM Neto.

Ecumenismo na Dr. Jesus

A visita do secretário de governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, à Fundação Dr. Jesus, capitaneada pelo deputado Sargento Isidório (Avante) ontem foi ecumênica. Lá estavam os deputados federais Paulo Azi (DEM), Adolfo Viana (PSDB) e Tito (Avante), mais o senador Jaques Wagner (PT), que foi marcar território.

Programada para durar 50 minutos, levou uma hora e 45. Eduardo Ramos prometeu tentar levar Bolsonaro lá.

Santo Estevão quer faculdade

Rogério Costa (PT), prefeito de Santo Estevão, está empenhado em resolver um problema para se livrar de outro. Ele quer instalar na cidade uma faculdade estadual presencial, já que hoje só tem uma unidade à distância, e esta semana conversou com o reitor da Uneb, José Bites.

— A Prefeitura paga o transporte de nada menos que mil alunos por dia para Feira de Santana (a 40 km). Uma faculdade nos daria um bom alívio de ganho duplo.

E quem vai encarar Dinha?

Sempre citado como prefeiturável em Simões Filho, terra que já governou três vezes, o deputado Eduardo Alencar (PSD), irmão do senador Otto Alencar, diz que é cedo para tratar do assunto, mas quer ficar fora. No início do ano vai reunir os amigos para avaliar outros nomes para enfrentar o prefeito Diógenes Oliveira, o Dinha (MDB).

—Nomes é o que não nos falta. Temos Edson Almeida, Jomar Paraqui, Alfredo Assis, Sandro Moreira...

Herzém quer criar Guarda armada em Conquista logo

Herzém Gusmão (MDB), prefeito de Vitória

da Conquista, encheu as ruas da cidade com outdoors dizendo: ‘Mais segurança nas ruas – Guarda Municipal’, com a ressalva de que é um ‘Compromisso de Gestão’.

O detalhe é que a tal guarda da propaganda, armada, ressalte-se, ainda é um projeto que está em tramitação na Câmara de Vereadores, para lá encaminhado em regime de urgência.

Em entrevistas a emissoras de rádio de Conquista Herzém diz acreditar que a Câmara será célere na apreciação do projeto e espera fazer a implantação da Guarda ainda em janeiro.

Mas já há controvérsias. O projeto prevê a criação de cargos comissionados de até R$ 13 mil. E os 350 futuros guardas ganhariam R$ 998.

POLÍTICA COM VATAPÁ

As leis do poder

Conta Otto Alencar, hoje senador, que lá um dia deu de presente a ACM o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Joost Elffers, segundo o próprio, um festival de princípios e fatos tão amorais que fariam Maquiavel com o seu O Príncipe corar.

Tempos depois reencontrou ACM, perguntou:

— E aí, governador, gostou do livro?

— Gostei muito, Otto. Principalmente da Lei nº 1. Que maravilha...

Lei nº 1

Não ofusque o brilho do mestre.

Faça com que os que estão acima de você sintam-se sempre confortavelmente superiores. Em seu desejo de agradá-los ou impressioná-los, não vá longe demais na exibição dos seus talentos, ou poderá conseguir o contrário: inspirar medo e insegurança.

Faça seus mestres parecerem mais brilhantes do que são e você atingirá os píncaros do poder.

Os dois caíram na gargalhada, mas Otto atesta: ACM era assim.

