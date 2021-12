PSC dá ultimato sobre Lázaro na chapa de Ronaldo. Sem resposta

O deputado Heber Santana, que sábado vai assumir a presidência do PSC na Bahia, diz que quer chegar ao evento, no Fiesta, com uma definição sobre a situação do deputado Irmão Lázaro: ele será ou não candidato a senador na chapa de Zé Ronaldo?

Até agora continua prevalecendo a posição do deputado Jutahy Júnior (PSDB), que prefere ver Lázaro como vice, com o argumento público de que é melhor uma mulher, mas intramuros por entender que o discurso de Lázaro, ex-Olodum, hoje evangélico e cantor gospel, não bate com o dele, em questões como o aborto, e também por faltar-lhe experiência parlamentar.

Carreira solo — ACM Neto, Zé Ronaldo e outros líderes da oposição, como o deputado José Carlos Aleluia, defendem a união. Ou seja, que Lázaro integre a chapa como candidato ao Senado, discurso que até agora não sensibilizou o tucano.

Lázaro já disse que não é Jutahy quem definirá o seu futuro e, se não o aceitarem, vai disputar o Senado em carreira solo. Ou seja, será candidato só, mesmo apoiando Ronaldo. Perde com isso principalmente tempo de tevê, o que é muito importante para ele como artista.

Nos bastidores, se diz que Jutahy tem medo de Lázaro, que pontua bem em pesquisas feitas para consumo interno (só perde para Jaques Wagner). Mas como Ronaldo, que já perdeu o MDB, não pode perder o PSDB, tudo indica que será como Jutahy quer.

Visita do CNJ causa agito no TJ

Os grupos nas redes sociais de magistrados e advogados estão em ebulição. De 16 a 20 deste mês o Tribunal de Justiça da Bahia vai receber uma inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, o que turbina a expectativa de colocar à tona muitas pendengas.

Os inspetores, conforme portaria do ministro João Otávio de Noronha, corregedor nacional de justiça, terão dois desembargadores federais, desembargadores e juízes de Minas, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná.

Um dos assuntos que mais fervilham nas redes é o dos supersalários.

Na folha de maio do TJ, por exemplo, 269 servidores ganham acima do teto (R$ 33,7 mil) e custaram R$ 11 milhões. Um atendente de recepção, por exemplo, ganhou R$ 51.088,06.

Mas há também processos envolvendo desembargadores a serem postos na mesa. Vai dar o que falar.

Alban quer menos juros

No debate promovido ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com os presidenciáveis Geraldo Alckmin, Marina Silva, Jair Bolsonaro, Henrique Meirelles, Ciro Gomes e Álvaro Dias, coube ao baiano Ricardo Alban, presidente da Fieb e vice da CNI, fazer perguntas a Henrique Meirelles.

Alban gostou:

– Ficou evidente a necessidade de aumentar a competição entre bancos para reduzir os juros.

Marcelo Nilo insinua que pode dar apoio a Jutahy

Marcelo Nilo (PSB), ex-presidente da Assembleia, que não engole o senador Otto Alencar (PSD) e o vice João Leão (PP), aos quais atribui a sua derrota na tentativa de reeleger-se presidente da Casa pela sexta vez, ganhou um bom discurso depois que a senadora Lídice da Mata, do partido dele, o PSB, foi rifada.

Reabilitou a amizade com o deputado Jutahy Júnior (PSDB), candidato ao Senado de Zé Ronaldo, de quem é compadre quatro vezes. E ao ser indagado em quem vai votar para o Senado, já que o PSB declarou apoio apenas a Rui Costa e Jaques Wagner, saiu com essa:

– Na eleição da Assembleia fiquei ressentido por ele ter apoiado Coronel e não a mim. Você acha que eu deveria cometer o mesmo erro?

adblock ativo