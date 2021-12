Protestos que matam, um prato indigesto

Os nossos sindicalistas, que nos últimos tempos resolveram ir às ruas para protestar, primeiro contra a reforma trabalhista, agora contra a da Previdência, estão convidados a uma reflexão: o direito de protestar inclui atingir, não o alvo pretendido, o governo, mas a cidadania no mais elementar dos direitos, o de ir e vir?

Pois é isso que protestos como os que se viram ontem estão fazendo. Esbofeteando o interesse coletivo com o mau uso da democracia.

Nada contra protestos, pelo contrário. Mas há outras formas. Mas travar uma capital forjando com barreiras em pontos cruciais deixa de ser protesto e vira perversidade pelo grande número de transtornos, inclusive nas ambulâncias, com gente em situação de emergência.

Omelete - Alguns sindicalistas tentam justificar tais transtornos coletivos dizendo que não se faz omelete sem quebrar os ovos.

Se é esse o entendimento, só nos resta torcer para a ficha cair entre eles sem que nenhum dos seus familiares morra em tais circunstâncias. Protesto na ambulância dos outros é refresco.

Sem padrinho, Luislinda cai só

Sem padrinho e sem lastro nos movimentos sociais, a queda de Luislinda Valois da Secretaria dos Direitos Humanos só teve uma serventia, mostrar a indigência dos baianos no ministério Temer. Só tinha ela.

Aliás, o deputado Benito Gama (PTB) sintetiza o tom:

– Já estávamos sub-representados. Agora, nada. Isso é muito ruim.

Meladeira na via Barradão

Nos microfones e holofotes é óbvio que a palavra desta segunda foi condenar o triste espetáculo do Ba-Vi da paz, mas no ti-ti-ti aliados de ACM Neto ontem na Assembleia bem que gostaram.

Diziam que o desfecho acabou melando a festa que Rui Costa e seus aliados fizeram na véspera para inaugurar a via Barradão. Pelo menos, roubou a cena.

Monte Santo, a seca resiste

Silvânia Mattos, que em 2016 disputou a prefeitura de Monte Santo, diz que as chuvas que atingiram o sertão foram poucas e o município ainda vem sofrendo sofre muito com a seca:

– Um carro-pipa de água custa R$ 400. Quem não pode pagar tem que esperar o Exército. É muito sofrimento.

Lá, Temer cortou os carros-pipa de 13 para sete.

Em março, ‘janela’ define como peças do jogo ficam

Diz o deputado Euclides Fernandes (PDT) que março é o mês decisivo para as acomodações partidárias para outubro. É quando se abre e fecha a janela, o direito de cada um detentor de mandato mudar para o partido que bem lhe entender sem restrições legais.

– E quando as peças estarão postas no tabuleiro e vamos ver quem fica com quem até as urnas de outubro.

Nas expectativas da oposição pode haver defecções governistas com o PP e o PR, mas Euclides, que é governista, dá um pitaco:

– Vejo que Rui Costa entra nisso muito bem.

REGISTROS

A volta de Nilo

Herzem Gusmão (PMDB), prefeito de Vitória da Conquista, está colocando o ex-governador Nilo Coelho de volta a cena política. Diz que ele pode disputar o Senado ou ser vice de Neto.

Collor em cena 1

O PTC realiza quinta no Centro Cultural da Câmara de Salvador a sua convenção estadual tendo como uma das estrelas o senador Fernando Collor de Mello.

Collor em cena 2

Fernando Collor é aquele que foi presidente da República e sofreu o primeiro impeachment do Brasil (dezembro de 1992) e agora reaparece dizendo que quer disputar a presidência de novo.

No PRTB

João Henrique assina a ficha de filiação ao PRTB sábado. Segundo Da Luz, presidente do partido, a possibilidade de uma candidatura ao governo está na agenda do ex-prefeito.

Homenagem

O tenente-coronel Carlos Henrique Melo, comandante do Batalhão da PM em Camaçari, vai receber dia 2 (10h) a Comenda 2 de Julho da Assembleia. A iniciativa da homenagem é do deputado Ângelo Almeida (PSB).

