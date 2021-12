Preterida no governo de Rui, Lídice enaltece emendas

Lídice da Mata (PSB-BA) assumirá em 1° de fevereiro como deputada federal, depois de um mandato de oito anos no Senado. Como uma espécie de prestação de contas, ela divulgou o total de emendas parlamentares que destinou ao estado: R$ 130 milhões.

O expressivo montante apareceu em informativo que também pode ser lido como uma publicidade de quem tanto contribuiu com o governo de Rui Costa durante anos no Congresso.

De acordo com material divulgado pela assessoria, esse montante foi distribuído em 12 áreas (como Saúde, Educação, Segurança, desenvolvimento sustentável, Infraestrutura, Cultura, Turismo e Direitos Humanos), em todos os territórios da Bahia.

A Saúde foi o setor mais contemplado com as emendas, tendo R$ 49 milhões; e a Educação recebeu R$ 15 milhões.

Na liderança – No Senado, Lídice foi a representante da Bahia que mais destinou verbas para o fomento à Cultura. No total, a senadora assegurou R$ 5,9 milhões para diversos projetos relacionados ao setor. Já o desenvolvimento regional e Infraestrutura somaram R$ 25 milhões em emendas – diz a senadora, que quis concorrer na chapa majoritária do governador Rui, mas este optou por colocar Ângelo Coronel (PSD), eleito para o primeiro mandato na Câmara Alta.

Segurança em pauta

Antonio Imbassahy (PSDB), que assumirá no governo paulista como chefe do Escritório de Representação do Estado de São Paulo em Brasília (Egesp), comemorou ontem a presença do governador João Dória junto ao ministro da Justiça Sérgio Moro em Davos, na Suíça. Segundo o político baiano, foi acertada uma reunião com todos os governadores para discutir um novo Plano de Segurança Nacional.

Sim, foi meritocracia

Meritocracia, palavra tão contestada por muitos, apontada como falácia por outros, foi pinçada ontem pela ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, para explicar a contratação da professora Priscila Gaspar com secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Apenas um critério usado para admitir uma profissional com extenso currículo com ações, sim, humanitárias. Não merece?

Orgulho do amigo

Elogio com palavrão censurado: “É uma das sete executivas brasileiras f*das!” Foi o jeito com que o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, expressou “orgulho e reconhecimento”, como disse, pelo trabalho realizado por Duda Kertész, filha do radialista Mário Kertész. Duda é presidente da Health Johnson & Johson.

O conteúdo foi emprestado do amigo, a quem chama de “conselheiro”.

Dayane é fiel escudeira da família Bolsonaro

Enquanto lá da Suíça o presidente Jair Bolsonaro assumiu um discurso imparcial sobre notícias que envolvem o filho, o deputado federal e senador eleito Flávio Bolsonaro, na Bahia a deputada federal eleita Professora Dayane Pimentel preferiu defender o correligionário do PSL. Publicou uma foto de Flávio com uma frase, em que alega não ter pedido foro privilegiado.

E não é qualquer defesa, apesar da ausência de opinião própria, uma vez que preferiu compartilhar o meme “Bolsoneas” sobre o caso, que elogia a fala do presidente.

– Concordo plenamente com Bolsoneas e tenho orgulho do meu líder – escreveu a deputada.

