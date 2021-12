Presidente do Bahia marca presença em solenidade na CMS

O presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellitani, esteve presente na mesa durante solenidade de posse da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador (CMS), e do presidente Geraldo Júnior. “Oi?”; “Hã?”; “Quem?”; “Por quê?”, foram indagações comuns aos presentes no plenário.

Mas... Bellintani, ex-secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de ACM Neto, dizem analistas, articula possível candidatura à prefeitura em 2020, e o novo presidente da CMS, Geraldo Júnior, seria possivelmente o candidato a vice.

No entanto, graças aos últimos imbróglios envolvendo o partido de Geraldo, o Solidariedade, e a bancada de apoio ao prefeito, além da provável indicação do atual vice-prefeito Bruno Reis como candidato democrata para a sucessão de Neto, há indícios de debandada para o grupo de apoio ao governador Rui Costa.

O semblante de Bruno Reis durante toda a solenidade foi de “poucos amigos”... A real é que não tem “nada a ver” um presidente de clube esportivo ocupar um importante lugar à mesa de uma solenidade na Casa Legislativa, e, como se diz por aqui: “Aí tem!”. Certamente, ACM Neto, que passou rapidamente antes do início do ato para dar um abraço no novo presidente, não teria gostado nada de presenciar o ocorrido. Vejamos as cenas dos próximos capítulos, pois essa novela deve render boas e surpreendentes emoções...

Educação em 1º lugar

O deputado federal João Carlos Bacelar (Podemos) está mesmo empenhado em ter a educação como principal pauta deste novo mandato na Câmara dos Deputados. Ontem, ao longo do dia, o parlamentar teceu comentários – às vezes ácidos – sobre diversos assuntos relacionados ao tema, bem à maneira dele de legislar. Inclusive repercutiu uma matéria publicada na última terça-feira no A TARDE.

Contrato assinado

O início de trabalho do deputado federal Sérgio Brito (PSD) em 2019, de acordo com o próprio, começa com a celebração de resultados do final do ano passado. O parlamentar baiano se refere ao contrato assinado em 27 de dezembro pelo município de Macaúbas junto à Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia). O contrato, no valor de R$ 4,3 milhões, revela Brito, será para melhorias na cidade.

Convidado inusitado

Uma cena inusitada chamou atenção durante a cerimônia de posse do novo presidente da Câmara de Salvador, vereador Geraldo Júnior (SD). Geraldo exaltou a presença do deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB), e pediu uma salva de palmas para ele, no que foi atendido por uma pequena parte do público. A presença de Lúcio gerou burburinho e surpresa em parte dos políticos e jornalistas que acompanhavam o ato.

Lídice questiona viagens de Onyx na campanha

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) questionou as viagens feitas pelo novo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), durante a campanha de Bolsonaro. Conforme apurou a Folha, ele gastou mais de R$ 100 mil em 70 bilhetes de avião para São Paulo e Rio, da verba da Câmara destinada ao uso, dentro das obrigações do cargo, vedada para fim eleitoral.

– Ele respondeu, quase com cinismo sobre

o uso de passagens para a campanha de Bolsonaro, que a Câmara permite que ele se movimente pelo País. Isso não é verdade.

A Câmara permite em questões que digam respeito ao mandato parlamentar, não me consta que a campanha de Bolsonaro se enquadre – reclamou a futura deputada federal.

REGISTROS

Desmontar a Virada

A prefeitura divulgou ontem que a operação de desmontagem da estrutura do Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, deve durar 15 dias. Ou seja: depois de cinco dias de shows, três vezes o mesmo tempo para exercitar a paciência...

Dia de Santos Reis

Em Feira de Santana, o distrito de Tiquaruçu está sendo cuidadosamente preparado para mais uma edição do secular reisado, uma das mais antigas manifestações culturais do interior baiano. A festa vai acontecer no sábado e no domingo, Dia de Reis. Além do reisado, o distrito terá shows de artistas como Magary Lord e Raimundo Sodré.

Xô, febre aftosa!

De acordo com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, o estado vacinou, em novembro e dezembro de 2018, cerca de 2,8 milhões de cabeças de gado contra a febre aftosa, bovinos e bubalinos de até dois anos de idade. A ação, festeja o órgão, ultrapassou o percentual exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No total, foram vacinados e declarados 93,49% do rebanho baiano.

