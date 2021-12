Presidente da UPB desabafa:‘É o fim dos municípios’

“É o fim dos municípios” foi a expressão usada pelo presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, ao tratar da queda de 13% do Fundo de Participação dos Municípios, FPM.

O mecanismo representa a principal fonte de recursos de 80% das cidades baianas. De acordo com o gestor, se não houver reposição destes recursos, corre-se o risco de haver atraso no pagamento de salários a servidores.

“Isto, sem dúvida, pode comprometer o pagamento de pessoal, que é o que mais aflige os gestores da Bahia”, afirma Eures.

O líder da UPB explica que a preocupação é ainda maior em razão de a queda de receitas do FPM ocorrer em pleno mês de abril.

Esta foi a primeira vez que houve diminuição de recursos neste mês. Segundo ele, a diminuição nos repasses, em geral, ocorria nos meses de agosto, setembro e outubro.

Cenário ruim – “Se nada for mudado, o cenário poderá ficar mais grave ainda. Se repetir a queda em maio, junho e julho, será o fim dos municípios”, prevê.

Nesta segunda, um grupo liderada por Eures irá a Brasília obter informações no Tesouro Nacional, ver a parte técnica, compilar material e levar para XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Município. No evento, os prefeitos baianos pressionarão o governo para reposição dos recursos perdidos.

Encontro marcado

Uma comissão de parlamentares da Câmara Federal avisou que, na próxima terça-feira, os deputados pretendem realizar uma inspeção no prédio onde está preso o ex-presidente Lula, na sede da Polícia Federal em Curitiba. “Não cabe à juíza, Ministério Público ou à Superintendência da PF autorizar ou não nossa visita. Estamos apenas comunicando que lá estaremos e faremos a visita”, disse um integrante.

Encontro negado

Leonardo Boff, expoente da Teologia da Libertação no Brasil, passou a manhã de ontem embaixo de forte sol na capital paranaense aguardando receber a autorização para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sede da PF. “Eu que sou velho amigo de Lula vim em uma missão espiritual. Como uma lei divina pode ser negada por uma juíza terrena?”, provocou Boff, diante da falta de acesso ao prédio.

Crachá para os lobistas

Líder do PR na Câmara Federal, o deputado baiano José Rocha pediu para assessores do gabinete estudarem a apresentação de uma emenda dele ao Projeto de Lei 1.202/2007, com o objetivo de impor que os lobistas que entrem no Congresso usem um crachá que identifique as instituições que representam. Rocha defende que haja no Congresso um controle exato dos interesses que estarão em discussão.

Rui Costa e ACM Neto constroem nova relação

A desistência do prefeito ACM Neto de enfrentar o governador Rui Costa na corrida ao Palácio de Ondina parece ter tirado um fardo dos ombros de ambos, pelo menos no desconforto que eles demonstravam em eventos públicos. Isto pôde ser percebido ontem, em cerimônia para marcar o início de obras no aeroporto, quando os dois se mostraram bem descontraídos. E a civilidade reina na Bahia – pelo menos por enquanto...

Registros

Coronel e sindicatos

Lideranças de sete categorias de trabalhadores de Salvador e região metropolitana visitaram ontem o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Ângelo Coronel (PSD). Capitaneados pelo presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Magno Lavigne, cerca de 50 dirigentes pediram empenho a Coronel para a resolução de uma pauta de reivindicações de interesse dessas categorias. Coronel, nome forte para sair ao Senado na chapa de Rui Costa, deu muitos tapinhas nas costas e tirou várias fotos com os visitantes, deixando antever que não faltará disposição para ganhar cada vez mais visibilidade.

Feira Cidadã

As Voluntárias Sociais da Bahia iniciaram ontem edição da Feira Cidadã, em Porto Seguro (sul da Bahia), na Passarela do Descobrimento. O evento seguirá até amanhã, com previsão de levar serviços a cerca de 10 mil pessoas.

Pesca no norte

A Bahia Pesca anuncia para hoje a doação de insumos e equipamentos a produtores de Paulo Afonso, no norte do estado.

*Por Juliana Dias e Leandro Duarte (interinos)

adblock ativo