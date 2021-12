Prefeitos vão às ruas do CAB para manter a chama da prorrogação

Os prefeitos baianos estão em ebulição. Atiçados pela UPB, vão fazer segunda-feira o segundo Movimento Pró-Município: Marcha em Direção à Alba.

Pauta: de saída, reunião com senadores e deputados federais baianos para discutir a unificação dos mandatos. Em miúdos: todos emergindo de uma só eleição, o que significa prorrogar os atuais mandatos de prefeitos e vereadores para chegar a 2022, com o povo elegendo do presidente ao vereador em um só pleito.

Tem chance? Com a palavra Fredson Cosme Andrade de Souza (PSDB), prefeito de Mulungu do Morro.

– Creio que sim. Os municípios não suportam mais eleições de dois em dois anos. É muito desgastante.

Fala Carletto — E tem alguma chance mesmo? Com a palavra o deputado federal Ronaldo Carletto (PP), simpatizante da causa:

– Acho difícil. Mas eu voto. O País atravessa uma grande crise e cada vez mais as prefeituras pagam caro.

Seja como for, os prefeitos ganharam um alento. A PEC do deputado Rogério Peninha (MDB-SC), que nem tramitava, andou. Ou melhor, a CCJ da Câmara apensou outras sete propostas similares que estavam engavetadas nos últimos dez anos e recebeu parecer favorável do relator, o deputado Valtenir Pereira (MDB-MT). O projeto acaba a reeleição para cargos majoritários e estabelece mandato de cinco anos. É uma luz no fim do túnel.

Bahia Farm Show só cresce. E o número de ‘pais’ também

Diz Celestino Zanella, presidente da Bahia Farm Show, aberta ontem em Luís Eduardo Magalhães, que já se tornou o maior evento do agronegócio da Bahia e um dos maiores do País; que quando a feira começou, 15 anos atrás, ‘não tinha nem pai, agora tem vários’. Ou seja, quando o filho é bonito, todo mundo quer estar no DNA.

De fato, o crescimento é expressivo, quadruplicou. Saltou de um volume de negócios da ordem de R$ 500 milhões para R$ 2 bilhões.

Segundo João Leão, o vice-governador, que estava ontem na abertura da edição, o crescimento da produção é bastante animador.

– No ano passado, houve o recorde da safra de soja, com 65 sacas por hectare e 6,3 milhões de toneladas. Este ano, foram 56 sacas por hectare, com 5,3 milhões de toneladas. É simplesmente a segunda maior. E o milho e o algodão acenam com boas perspectivas.

PSB na disputa em Salvador

A deputada Lídice da Mata, presidente do PSB na Bahia, diz que o partido está discutindo o lançamento de candidaturas próprias no maior número de municípios pela Bahia afora, inclusive em Salvador.

Na capital, seria a candidatura da própria Lídice?

– Essa discussão ainda não foi feita, mas a ideia é partir para ganhar.

Lídice foi prefeita (1993-1996) de Salvador muito perseguida na era ACM.

Zó: ‘A crise quando ajuda o forró é um mal do bem’

Se em 2018 a seca bateu forte e fez muito prefeito cancelar ou reduzir gastos com o São João, em 2019, pelo menos do ponto de vista climático, a situação é bem mais amena. Nem por isso a crise foi embora. Prefeitos dizem que agora o problema é o dinheiro curto.

Em Paulo Afonso, por exemplo, a prefeitura diz ter perdido R$ 11 milhões nos últimos três meses e, por conta disso, suspendeu a contratação de artistas caros para privilegiar os artistas locais, a turma do forró pé de serra, gente da gema da cultura sertaneja. O deputado Zó (PCdoB), que é de Juazeiro, diz que nada há a lamentar:

— Há males que vem para o bem.

Ele ressalva, todavia, que “não existe essa de forró pé de serra: forró é forró!”.

