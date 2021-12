Prefeitos se queixam da falta de orientações na guerra à Covid

Prefeitos andavam a se queixar de que se as eleições fossem adiadas eles teriam sérios problemas de caixa para fechar o ano: fim de eleição, entraria dezembro, mês de 13º e caixa baixo por conta de tudo. Veio a compensação.

Agora, numa audiência pública da comissão conjunta do Congresso que acompanha o caso da Covid, eles requentam o nível das queixas, como a da falta de orientações do governo. Glademir Aroldi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), disse lá:

– A gente ficou solto, meio que perdido, cada gestor fazendo aquilo que acha.

Mais que isso. Por ingenuidade ou má-fé, alguns fazendo compras atabalhoadas ou superfaturadas, a banda podre da administração pública também infiltrada nas entranhas do combate à Covid.

Dinheiro — Os prefeitos dizem também que sofrem tratamento desigual. Dos R$ 10 bilhões destinados à área de saúde para o combate à Covid, por exemplo, R$ 7 bilhões foram para os estados e R$ 3 bilhões para os 5.559 municípios do país. Na Bahia, o governo terá R$ 346 milhões e os municípios, R$ 212 milhões. O presidente da UPB e prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSB), acha que fica injusto:

– Nossa principal fonte de receita é o ICMS, que, com o comércio fechado, praticamente desapareceu. Tudo isso devia ser ponderado.

Com eleição e pandemia, 2020 é o ano dos prefeitos, para o bem ou para o mal.

E agora, como fica Gualberto?

Um arauto do velho MDB ao ver ontem a notícia da PF dando buscas na casa de José Serra aproveitou para lembrar que em 2018 o então deputado federal João Gualberto, do PSDB, bradou que não aceitaria o MDB no entorno da candidatura de Zé Ronaldo ao governo para não se ‘misturar’. E ironizou:

– E agora, com Aécio Neves desmoralizado até o pescoço e Serra atolado até a venta, Gualberto vai ficar lá ou pedir para sair com vergonha?

Valença: juiz anula decreto

Depois de longa reunião ontem, o prefeito de Valença, Ricardo Moura (PSD), decidiu endurecer o jogo, só permitindo o funcionamento de atividades essenciais. Não é lockdown, mas até bancos vão fechar por uma semana.

Com 605 casos e 17 mortes de Covid, Valença faz toque de recolher à noite e de dia libera quase tudo. Ontem, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Leonardo Rulian Custódio, anulou o decreto do prefeito que flexibilizava. Agora vai?

Caetité encara também a seca

Veja como a Bahia, na vastidão dos seus 567 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho da França, tem diferenças nas oscilações climáticas bem visíveis. Enquanto no miolo do semiárido, a parte mais seca, no Norte-Nordeste do estado, açudes, rios e barragens estão cheios, em Caetité, no sudeste, o prefeito Aldo Gondim (PSB) decretou estado de emergência por causa da seca.

– Açudes e barragens secaram, o povo está sofrendo.

Rebuliço em Jequié bole com as peças no tabuleiro

A posse do vice-prefeito de Jequié, Hassan Youssef (PP), como prefeito de Jequié ontem, em lugar do titular, Sérgio da Gameleira (PSB), afastado por cinco dias pela Justiça Federal, buliu com o tabuleiro da política lá.

Veja você: Hassan é irmão (não alinhado politicamente) de Alexandre da Saúde (PSD), cunhado e preferido do deputado federal Antônio Brito (PSD), que desta forma fica inelegível. O plano B de Brito é o médico Dr. Fernando, que em 2016 disputou e perdeu.

O caso bole também com a outra banda

da questão. O deputado Zé Cocá, líder das pesquisas, é do mesmo partido que Hassan, o PP, e só tem uma vaga na cabeça da chapa. Se Hassan ficar prefeito, tem chance, se não, não.

