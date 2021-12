Prefeitos batem cabeça na guerra à Covid e deu a louca no baixo sul

Essa de cada prefeito fazer o que bem entende criou um bom rebu no baixo sul, a faixa litorânea da Bahia entre o Recôncavo e a região do cacau, gerando um bate-cabeça de consequências tão complexas quanto imprevisíveis.

Com 655 casos e 21 mortes hoje, sexta passada o prefeito de Valença, Ricardo Moura (PSD), decidiu deixar o comércio funcionando até meio-dia, mas com bancos e lotéricas fechadas.

Ele acha que o problema é o Calçadão, o coração do comércio, que concentra bancos e lotéricas. De Nazaré, a 40 quilômetros de distância, a prefeita Eunice Peixoto (DEM) também reagiu ao seu modo: baixou portaria que na prática proíbe a entrada do povo de Valença lá.

Efeito cascata — Eunice gravou vídeo (logicamente tirando proveito da situação), e a prefeitura soltou nota: ‘Por mais exaustivo que seja, baixar a guarda não é opção quando o assunto é proteger nosso povo’.

Eunice resolveu dar uma de durona, mas colegas de outros municípios optaram por outro caminho, também fecharam bancos e lotéricas. Resultado: a aglomeração bancária ontem foi toda em Santo Antônio de Jesus, onde o prefeito Rogério Andrade (PSD) anda às voltas com 571 casos e dez mortes e, ontem, endureceu o jogo.

A questão: e depois, administrar pagamentos e recebimentos acumulados? Sabe lá Deus. É a pandemia cada vez mais virando pandemônio.

Patamares elevados

Em entrevista ontem à TV Bahia, ACM Neto disse que há um mês os níveis de ocupação de leitos de UTI em Salvador oscilam entre 78 e 84%. Ontem estavam em 85%.

– É um patamar alto.

Ou seja, Salvador está no limite entre esse controle seletivo como vem sendo feito e o lockdown. Mês passado Rui Costa lembrava a estabilização do número diário de mortos na Bahia em 30, com a ressalva: ‘É um número alto’. Ontem foi de 61.

E a médica bolsonarista agora briga com colegas

Lembra a médica Raíssa Soares, de Porto Seguro, que virou notícia ao pedir hidroxicloroquina a Bolsonaro, de quem é apoiadora, e ser atendida? O caso tem novo capítulo.

Sexta passada Bolsonaro mandou para Porto Seguro uma carga, não da hidroxicloroquina pretendida, mas de difosfato de cloroquina, azitromicina e ivermectina. Mesmo assim, Raíssa engrossou o pescoço e, numa entrevista para a assessoria da prefeitura, soltou.

– ...médico, se você tem medo de Covid-19 fique em casa, tá bom? Médico, se você tem medo de dar hidroxicloroquina pra Covid-19, fique em casa, ok! Nós vamos te entender.

Resultado: os colegas médicos se sentiram ofendidos e soltaram uma nota de repúdio.

