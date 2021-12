Prefeitos apostam fichas para a reeleição na guerra contra a Covid

– Falido levanta! Falecido, não! Fique em casa! A frase aí, batida e replicada nas ruas de Canavieiras, é disparada pelo prefeito Clóvis Roberto Almeida, o Dr. Almeida (PPS), protagonista de uma bem-sucedida história de combate à Covid, com ressalvas.

Dr. Almeida, a quem chamam de O Doido, é bolsonarista, mas, como médico, divergiu frontalmente com o líder. Se afina com ele noutro ponto, o pouco caso com os amigos. Foi eleito com apoio do grupo do ex-prefeito Jaime Loureiro, o time de Paulo Souto, chutou todos, ficou só.

Na guerra à Covid renasceu com força, brilhou. Chegou a ter 26 casos, travou a única entrada da cidade e virou sensação quando barrou a entrada de um desembargador. E mais: zerou o número de casos. Entre palmas, um bombardeio de acusações de superfaturamento nas licitações. Dizem que o cadeado custou R$ 428.

Na ponga — Se Dr. Almeida vai se dar bem nas urnas, sabe-se lá. O fato é que ele adota a tática dos prefeitos candidatos à reeleição em ano de pandemia, a aposta no combate ao coronavírus. A TARDE, em caderno especial, lança hoje um olhar sobre os esforços dos nossos prefeitos para salvar vidas, o mais contundente dos discursos.

Dos 417 prefeitos (e prefeitas) baianos, nada menos que 345 ou 82,73% estão aptos à reeleição. Desde que foi instituída, em 1997, é um recorde. Também são únicas as circunstâncias da disputa. Quem sobreviverá? A conferir.

MP está de olho nas lives

a está de olho nas prefeituras no que diz respeito às festas juninas. Promotores recomendam que prefeitos evitem contratar artistas para fazer lives nas redes. Acham que a prioridade é a pandemia.

O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), que pilota as ações, diz que isso não impede o socorro ao setor cultural. O pessoal do forró não gostou. Já vai mal, fica pior.

Adiamento das eleições anda

Os que defendem a manutenção das eleições para outubro, como reza o calendário, tomaram ontem uma ducha fria. O presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AC), fez mais uma rodada de conversas sobre o assunto ontem, botando na mesa também infectologistas. Veja o que o presidente do TSE, ministro Luís Barroso, disse na saída:

– Pelo que vi, adiar as eleições é um consenso.

Ou seja, vai adiar mesmo.

Correndo da politização

Bruno Dauster, o secretário da Casa Civil de Rui Costa que comandou as negociações da compra dos 300 ventiladores que acabou virando escândalo, disse ontem em entrevista à TV Bahia que pediu demissão para evitar que o caso fosse politizado:

– E é o que acontece.

Ele também disse que nem conhece os empresários da Biogeoenergy. E vai processá-los. Admitiu que a pressa resultou em falhas. Uma: não verificar se a transação tinha seguro.

Jequié e suas duas crises, a pandemia e a política

Com 618 casos confirmados de Covid, 22 mortos, Jequié virou preocupação estadual pela rápida expansão (o primeiro caso foi em 23 de março); mas por cima da crise que já contabiliza 22 mortos vem outra indigesta, a política. A Câmara, que vinha ameaçando votar o impeachment do prefeito Sérgio da Gameleira (PSB), consumou o ato ontem e por 10 a 6 decidiu afastá-lo por 90 dias, acusando-o de improbidade administrativa.

A Câmara chegou a anunciar a convocação do vice, Hassan Yousef, cunhado do deputado federal Antônio (PSB), mas pela tarde Sérgio soltou nota dizendo que não vai acatar a decisão da Câmara. ‘Com todo respeito a edilidade, me recuso a cumprir essa arbitrariedade contra mim’. Até a Justiça dar a palavra final, valem as duas crises.

adblock ativo