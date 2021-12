Prefeitos, a Marcha a Brasília e as (muitas) pedras do caminho

Os municípios brasileiros estão em ebulição; os pequenos, mais. No próximo ano tem eleição para prefeito e isso agita as emoções nos quatro canto. Tudo normal, sempre foi assim. O anormal é o crescente desencanto dos que lá chegam bem-intencionados com as pedras do caminho.

Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), conta que a queixa é grande, principalmente dos pequenos, o 0.6, o piso da escala de repasses do FPM, pouco mais de R$ 500 mil, a grande maioria na Bahia e no Brasil.

– Muitos herdam planos de cargos e salários incompatíveis. E fica difícil.

Bolsonaro — Assim o é que Heleno Vilar (PSD), de Manoel Vitorino, dentista, eleito em 2016, de repente jogou a toalha. Ano passado, disse que não ia sair da comunidade, estava tudo bem, mas preferia tocar a vida em família. E renunciou.

Losivan Pimentel (PSD), o Tam, de Aiquara, seguiu o mesmo caminho, mas foi mais incisivo na renúncia:

– Eu sou muito honesto para permanecer nisso.

Dos 2.945, no Brasil, que tentaram a reeleição em 2016, só 1.385, ou 53%, conseguiram, o menor índice.

Amanhã, os prefeitos vão fazer a XXII Edição da Marcha a Brasília, este ano com o tema políticas sociais, que o governo congelou os repasses. Bolsonaro promete estar lá com os seus ministros. Será que a nova política vem por aí?

O Velho Chico ainda espera

A professora Patrícia Nicolas, da Univasf, que integra o fórum de discussões sobre os efeitos de Brumadinho no rio São Francisco, diz que nunca negou as afirmações do Projeto Água da Fundação SOS Mata Atlântica, segundo os quais já estaria havendo mortandade de peixes.

– Eu disse foi que coletamos amostras de água de Pirapora a Sobradinho e as análises ainda não foram feitas por falta de recursos. Não tem nada a ver com o Paraopeba.

Everaldo e o PT em 2020

Embora alguns segmentos do PT defendam que o partido deva ter candidatura própria a prefeito de Salvador em 2020, Everaldo Anunciação, o presidente estadual do partido, vai na contramão. Ele diz que o partido tem ido bem por outra via:

– O que fez o PT chegar, na Bahia e também no Brasil, foi a política de alianças. Se foi essa estratégia que deu certo, por que mudar?

Ou seja, o time do entorno de Rui é que deve falar.

Colbert admite ficar no MDB

Mesmo admitindo que o MDB está bastante chamuscado com a Lava Jato (que deu na prisão de Geddel) e os escândalos do governo Temer, Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana e virtual candidato à reeleição, diz que ainda está avaliando se fica ou não.

– Estive em Brasília e há uma grande possibilidade de Ibaneis Rocha assumir a presidência. Aí a coisa muda.

Ibaneis é o atual governador do Distrito Federal.

Olavo Lima, o técnico da Comissão das Barragens

Olavo Fraga Lima, coordenador da elaboração do Catálogo de Barragens da Bahia e autor da minuta da Lei Estadual de Segurança de Barragens, ainda em apreciação pelo governo, é quem vai assessorar o deputado Eduardo Alencar (PP) na Comissão Especial das Barragens da Assembleia. Ele diz que a Bahia tem 417 barragens, mas apenas 114 requerem observações, especialmente por terem mais de 15 metros de altura. Eduardo Alencar afirma que o procurou para dar suporte técnico às ações da comissão.

– Eu sou médico. Não entendo disso.

Por tabela, dá uma alfinetada no colega José de Arimatéia (PRB), da Comissão de Meio Ambiente, que anda visitando barragens sem mirar os seus alvos com precisão.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Questão de lógica

Conta o jornalista José Carlos Teixeira que, escarafunchando os arquivos de Feira de Santana, sua terra, para escrever um livro sobre a história da micareta, deparou-se com esta.

Oscar Marques, o Oscar Tabaréu, ex-vereador, deputado estadual duas vezes pelo extinto MDB entre 1967 e 1975, época em que Chico Pinto apitava forte na política de Feira de Santana (passou o bastão para Colbert Martins, pai de Colbert Filho, o atual prefeito, dono da Rádio Cultura), também proprietário do Cassino Irajá, lá um dia foi convidado pela Comissão Organizadora da Festa de Santana, a padroeira, para participar dos festejos em volta da igreja.

Instalou roletas e mesas para jogos de cartas por todos os lados, gritaria geral. Beatas se escandalizaram, o rebu se instalou, disseram que ele traiu a comissão.

Abordado sobre o fato, Oscar disparou:

– Traí coisa nenhuma! Eu sou Oscar Tabaréu, dono do Cassino Irajá. Me chamaram para botar jogo mesmo. Queriam que eu fosse lá botar jogo de preá?

