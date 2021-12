Prefeitos, a agonia das demissões em massa. O prejuízo é grande

Prefeitos emergem no cenário político, na ingenuidade do senso comum, como o patinho feio da representação popular. São sempre suspeitos de ser ladrões, e não é assim que a banda toca.

A Bahia hoje tem alguns muito bons prefeitos. Tem os medianos e também aqueles inapetentes, além dos que embolam incompetência e má-fé. Mas em 2018, todos eles se sentiram na mesma barca: tiveram que demitir, algo sempre doloroso para todos.

Lógico que quem ia bem perdeu ponto, quem ia mais ou menos piorou e quem já ia mal destramelou de vez (passe em Ilhéus e Itabuna e veja).

Infeliz natal —Em torno de 80% dos 417 municípios baianos demitiram servidores entre setembro e agora. Segundo Eures Ribeiro (PSD), presidente da UPB e prefeito de Bom Jesus da Lapa, ele próprio demitiu 250. O tamanho do estrago ainda não foi contabilizado, mas Eures afirma que não é exagero dizer que o número de novos desempregados chega aí à casa de 20 mil.

– É disso para mais. Tivemos que demitir. A receita caiu, o índice de gastos com pessoal subiu. Ou demitia ou se complicava.

E a nova lei que flexibiliza o gasto com pessoal:

– A Rede Globo deu uma interpretação errada e todo mundo embarcou. O que a lei diz é que quando o governo baixar o repasse, o nível de exigência baixe também. O limite é o mesmo.

Até nisso prefeito dança.

O mistério da lama de Viçosa

Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, vive uma situação atípica. Todo ano o mar vira lama, um terror numa cidade que vive de turismo e pesca.

Moradores culpam a Fibria, empresa florestal que todos os anos draga o canal do Tomba, em Caravelas, provocando o estrago.

A empresa sempre nega, como agora. Diz que os estudos dizem que ela é inocente. Isso já tem 15 anos. E por que o governo não investiga?

E o mistério lá de Itapuã

Já Itapuã, bairro de Salvador tão decantado em versos por Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi, segundo os moradores, vive outra onda de mistério digna das suas tradições.

Primeiro apareceu o Tritão, ou Sereio, no mar. Depois o vereador Vado Malassombrado sumiu dois dias e reapareceu lá nas dunas. Isso, dizem, sem falar no boi que fugiu da Fenagro e morreu afogado na praia, tudo em 15 dias.

Isidório gosta de Damares lá

Com Jair Bolsonaro muito próximo da bancada evangélica, o deputado Sargento Isidório (Avante), aliado de Rui Costa e eleitor de Fernando Haddad, é mais um candidato da bancada baiana a ficar com um pé no governo de cá, outro no de lá.

Isidório usou o Face ontem para dizer que gostou de ver a pastora Damares Alves para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

– Parabéns, presidente.

Aos poucos o Aeromóvel de Lauro de Freitas chega

Chega terça a Salvador uma equipe de dirigentes e técnicos da Aeromóvel S/A e da Marcopolo. Vão estudar mais de perto o traçado do Aeromóvel de Lauro de Freitas, um projeto gestado na Secretaria de Planejamento do município que João Leão, ex-prefeito de lá, hoje vice-governador, abraçou.

Segundo Mauro Cardim, secretário do Planejamento de Lauro, os primeiros cinco quilômetros devem custar R$ 75 milhões, bem mais barato que o metrô, que custa em torno de R$ 100 milhões o quilômetro:

– Não há desapropriações, o impacto ambiental é baixíssimo, um projeto de transporte coletivo moderno.

Ele acha que em 2019 começa.

O milagre

Conta Sebastião Nery que José Maria Alckmin, lenda da política mineira, ministro da Fazenda de Juscelino Kubitschek, depois vice-presidente da República de Castelo Branco, então deputado, voltava de uma viagem da Europa. Trazia na bagagem cinco litros. Na alfândega, o fiscal barrou.

– O que é isso?

– Água de Fátima.

– Tudo isso?

– Meu amigo, você não sabe como os mineiros acreditam nos milagres de Nossa Senhora de Fátima. Cada gotinha aí é disputada a tapa.

– Eu posso ver?

– Claro que pode.

Abriu a mala, o fiscal exclamou:

– Mas isso é uísque, deputado!...

E Alckmin, com cara de muito espantado:

– Caramba! O milagre já aconteceu!

É a Alckmin que se atribui o caso filho ingrato

– Como vai seu pai?

– Mas Dr., meu pai já morreu há mais de 20 anos...

– Morreu pra você, filho ingrato, porque continua vivo no meu peito!

