Preço do aço dobrou e do cimento subiu 75%. E a ponte vai aguentar?

Em plena pandemia, Rui Costa até tenta fazer uma agenda positiva anunciando obras onde vai, mas quase todas elas, anunciadas ou em andamento, vão ter que sofrer reajuste por um detalhe elementar: os preços dos materiais de construção dispararam.

Na maior das obras, a ponte Salvador-Itaparica, orçada em algo em torno de R$ 7,5 bilhões, o preço do aço dobrou, e o do cimento, 75%. Dizem na ilha, a começar pelo prefeito de Vera Cruz, Marcus Vinicius (MDB), que do jeito que está o contrato é ‘inexequível’. Ou seja, não dá para cumprir assim.

Revisão — Ontem em Feira de Santana, João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, um dos que tocam o projeto da ponte, admitiu que o problema existe e o fato é real, o aço dobrou mesmo e o cimento disparou.

– Não é só o contrato da ponte. Várias outras obras estão na mesma situação. E o motivo da queixa é justo.

Ou seja, a revisão dos preços contratados está na pauta governamental. O que não se sabe é onde isso vai parar.

E aí entra a questão do pós-pandemia. Na tese de Rui Costa, e ele está certo, na medida em que você toca obras ativa a economia. E se o estado vai arrecadar menos até por conta das restrições e gastar mais, o aguentar o tranco tem limites. Até que ponto o estrago vai é o que vai ser avaliado.

E a ponte vai andar? Leão diz que sim. Segundo ele, há tempo de sobra para rever o que tem de ser revisto.

Covid, o pulo da fogueira

Fogos implicam risco de botar queimados nos hospitais já lotados de Covid, e fogueira, com a fumaça que provoca, é pouco recomendável com um vírus que ataca justamente o sistema respiratório.

Diz a vereadora Edylene Ferreira (PSD), de Serrinha, também presidente da União dos Vereadores da Bahia (são 4.648), que nas andanças dela percebe que a maioria entendeu o recado:

– Sempre tem os furões, mas, no geral, tudo bem.

Grandene, o da Faroeste

Que o assassinato do agricultor Paulo Antônio Grandene, dia 13, em Barreiras, foi crime de mando, ninguém tem dúvida. Os motoqueiros chegaram, mataram e se foram. O xis da questão é a motivação. Por quê?

Como Grandene era ativo denunciante das grilagens de terras reveladas pela Operação Faroeste, atribuiu-se a isso, mas lá se diz que Grandene gostava de bulir com mulher casada. Ou seja, o crime pode ser passional.

E os indianos desapareceram

E já que falamos com Adolfo Menezes, que é de Campo Formoso (ele está passando o São João lá), a terra das esmeraldas, a quantas anda o comércio das tais pedras preciosas por lá?

– Mal. Os indianos, que são os nossos grandes compradores, estão proibidos de vir para cá. E aí já viu, né?

Diz Adolfo que o time das esmeraldas só tem a lamentar. Até porque, agora com o dólar em alta, o momento seria bom se a Covid deixasse.

Adolfo espera o São João para ver como fica a Alba

Depois de ter passado pela Covid e se saído bem (felizmente), o deputado Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, diz que ainda não tem a menor ideia de quando reabrirá a casa, um dos grandes pontos de convergência de políticos de todos os cantos da Bahia, se não o maior.

– Primeiro, essa decisão não é só minha, é da mesa. Mas nas circunstâncias atuais não há nenhuma condição de pensar em abrir o restaurante, por exemplo. Os gabinetes dos deputados funcionam das 13h às 19h, cada um recebe quem quiser e é tudo que se pode fazer.

Adolfo faz coro com o pessoal do governo, avaliar bem o que vai sair do São João. Se as restrições agora funcionarem, ótimo; senão, será tudo que ninguém quer.

REGISTROS

Olhando os ETs 1

Amanhã é São João, mas, para a comunidade ufológica, os que estudam possíveis contatos com outras civilizações interplanetárias, é o Dia Mundial dos Discos Voadores, referência ao avistamento de UFOs no céu de Washington pelo piloto Kenneth Arnold, em 1947.

Olhando os ETs 2

Este ano, a data será lembrada em meio à expectativa para a liberação do relatório do governo dos EUA sobre o fenômeno, esperado até o próximo dia 25. Aquecendo o debate, a Universidade Livre de Educação Cósmica (Unikósmica) fez live com o ufólogo Jackson Luiz Camargo, que falou sobre “a noite oficial dos UFOs no Brasil”. Na Bahia, os maiores registros são na Chapada.

Sobre Itambé

O leitor que se apresentou como Uxio nos faz uma boa e oportuna correção no texto de ontem: Itambé (onde faleceu a vereadora Professora Alicienne) não fica na região do cacau, como dito, e sim no semiárido do sudoeste, entre Vitória da Conquista e Itapetinga. A base da economia de Itambé é a pecuária. Aliás, é o município baiano com o maior rebanho bovino.

