PP quer ser o elo entre o governo da Bahia e o Executivo nacional

O Partido Progressista (PP) levou três deputados – Cláudio Cajado, Ronaldo Carletto e Cacá Leão – à nova legislatura da Câmara e, ainda essa semana, pode bater martelo para apoiar oficialmente o governo do presidente Jair Bolsonaro, do PSL. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Cajado acredita que a legenda se reunirá em breve para alinhar esta e outras questões pertinentes à política brasileira dos próximos quatro anos, tanto em Brasília como na Bahia.

Benefícios – Isso porque Cajado acredita que é possível beneficiar o estado e o Brasil, caso o PP – e qualquer outro partido – opte por apoiar tanto o governador Rui Costa (PT) como Bolsonaro:

– Pode trazer recursos ao estado e, ao mesmo tempo, beneficiar o governo federal – avaliou o deputado.

Reunião – A previsão de Cajado é que o PP se posicione ainda esta semana sobre o pacto com o governo federal, o que provavelmente acontecerá amanhã.

– Vamos nos posicionar sobre aquilo que é importante para o Brasil. Acredito que o partido, como um todo, pode se posicionar favoravelmente, para ajudar nesse momento que o País vive.

Para o deputado baiano, é um caminho natural o PP apoiar o novo governo, uma forma de referenciar o resultado das urnas.

– O povo escolheu Bolsonaro – justificou.

Pautas de retomada

O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) entende que o foco no retorno dos trabalhos no Congresso tem que ser em pautas que ajudem na retomada do crescimento da economia e na geração de empregos. Para ele, não haverá retomada econômica sem a reforma da Previdência:

– O problema é que cada um tem uma reforma na cabeça e há uma pressão muito grande das corporações – explicou.

Tom de alarmismo

A hibernação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen), prevista para 31 de janeiro, anunciada e esclarecida pela Petrobras, foi tema de comentário ontem do deputado federal Jorge Solla (PT). Ele repercute algo bastante debatido num tom de pânico, sem nenhuma solução:

– Desemprego e efeito em cadeia em toda a indústria química baiana, o que tende a aprofundar a crise – alarmou Solla.

Garantia da democracia

Um pronunciamento presidencial é a deixa para se destacar temas além daquele que pauta a ocasião. Não foi diferente ontem, durante a posse dos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa e BNDES. O capitão falou sobre o repasse da verba publicitária aos veículos de imprensa, que será igualitária a todos:

– Queremos que sejam mais fortes e isentos. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia – disse.

É oficial, PR apoiará reeleição de Maia

O Líder do PR na Câmara Federal, deputado José Rocha (BA), formalizou ontem o apoio da sigla à reeleição de Rodrigo Maia (DEM) como presidente da Casa. O PR foi o primeiro partido a entrar na base do governo de Jair Bolsonaro, do PSL, que já anunciou querer Rodrigo Maia mais uma vez no comando da Câmara.

Além disso, o líder do PR promete falar sobre “os caminhos a serem tomados pela bancada republicana”, além de antecipar a posição da legenda sobre as postulações de republicanos no pleito, conforme registra o texto que convoca os jornalistas a comparecerem ao Salão Verde da Câmara para acompanhar o anúncio.

