Povo nas ruas é sinal de indignação geral. Fogo só pega em palha seca

Se as multidões que foram às ruas ontem no protesto contra o corte nas verbas da educação são mesmo ‘idiotas úteis’ ou militantes com motivações ideológicas, por que eles nunca estiveram nas manifestações do Lula Livre?

Elementar: fogo só pega em palha seca, como diz a sabedoria popular. Assim o foi nas manifestações de 2013 contra Dilma, a do bate-panelas nas janelas, vitaminada pela indignação generalizada com a corrupção escancarada pela Lava Jato. Luta também era alvo.

Refresco — Ironia. Foram estas mesmas indignações que resultaram na vitória de Bolsonaro. Agora, quem está nas ruas é a estudantada, presidente. E vai lá porque sente o seu futuro ameaçado. Com o detalhe: a classe média, os meninos que frequentam as melhores escolas particulares na expectativa de conquistar vagas nas universidades federais, as melhores, estão incomodados. As propostas do governo mexem diretamente com tais expectativas.

O PT, nem nenhum partido de esquerda, tem gás para embalar tanta gente, mais ainda gente jovem. No máximo, pongam na onda.

O fato é que o governo, desde o início disparando petardos por todos os lados, tanto procurou até que achou. Atingiu um alvo sensível. Outra ironia: no tempo do PT os que hoje estão no poder diziam que a sociedade reagia aos descalabros. Agora, são idiotas manipulados. Moral da história: protesto no governo dos outros é refresco.

Os interinos se encontram

Amigos pessoais dos tempos em que eram colegas na Assembleia, Nelson Leal (PP), presidente da Casa e governador interino (com a viagem de Rui Costa), e Bruno Reis (DEM), prefeito de Salvador interino (com a viagem de ACM Neto), se encontraram ontem.

No papo, Irmã Dulce, futebol e por aí. No tititi, as brincadeiras: ‘Governador em exercício com prefeito em exercício, será que vão abrir uma academia?’.

Memória da Bahia, final

Elaborada pelo professor José Calazans entre 1985 e 1995 e com o primeiro volume lançado em 2006, quando Cloves Ferraz ainda era presidente da Assembleia, o Museu Eugênio Teixeira Leal lançou ontem o quinto e último volume da série Memórias da Bahia.

A série, do Memorial Banco Econômico editado pela Assembleia, tem palestras de notáveis da vida baiana. A demora foi por conta do trabalho de decupagem.

Rio Utinga pede socorro

Com 80 km de extensão, banhando os municípios de Andaraí, Wagner, Lajedinho e Utinga, na Chapada, o rio Utinga está morrendo, vítima da retirada de água acima da vazão para a agricultura, especialmente de banana.

O Utinga foi tema de debate ontem na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, em audiência pautada pelo deputado Jacó (PT).

– Um pé de banana consome 90 litros de água por dia. Ou para ou o rio acaba.

Rui volta hoje e tem na Uefs o primeiro abacaxi

Evandro do Nascimento, com 3.395 votos dos 5.437 votantes, contra 1.378 de Koji Nagakayma, o segundo, e 664 de Dagoberto Freitas, em tese foi reeleito reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana no início de abril, mas não é bem assim que a banda está tocando.

Na greve das universidades estaduais, Evandro disse à Folha de S. Paulo que os cortes nas estaduais se assemelham aos das universidades federais. Comparou Rui Costa com Bolsonaro.

E Rui não gostou. Ao invés de renomeá-lo, Rui devolveu a documentação com o lembrete: ‘Cumpra-se a lei’. A lei manda que seja enviada ao governador uma lista tríplice para ele escolher um. Rui chega do exterior hoje à noite

e o mandato de Evandro expira amanhã.

