Por mais que Wagner corra, a mídia o ‘nomeia’ plano B do PT

As incertezas da disputa presidencial são generalizadas, mas no PT ganharam uma faceta específica: o partido definiu como estratégia bradar que Lula é o cara, com o enunciado de que o ex-presidente ‘não é mais um ser humano, é uma ideia’.

Mas e daí? Tal estratégia tem prazo de validade curto. Estamos a 81 dias das eleições e todo mundo duvida, inclusive os próprios petistas, de que a Justiça vá deixar Lula ir até as urnas. É aí que entra Jaques Wagner.

Bem avaliados — Wagner já disse que o PT poderia pensar em algum nome de fora do partido e citou Ciro Gomes, bradou que o PT não tem plano B, ‘só tem o plano L de Lula’, que o seu projeto é mesmo disputar o Senado pela Bahia, mas jornalistas que trabalham em Brasília dizem que nos bastidores o nome dele é sempre citado entre as apostas plausíveis.

Por quê? Dos estados que o PT governa ou governou, lembram eles, a experiência mais bem-sucedida é a Bahia.

Também isso não passa pelo crivo de Wagner. Ele diz que o PT tem também boas experiências com Wellington Dias, no Piauí, e com Tião Viana, no Acre. Talvez a Bahia, por ser maior e mais próxima do sul, dê a visibilidade que os outros não têm, isso ele admite.

Mas o projeto do ‘Galego’, como Lula o chama, é a candidatura ao Senado, embora alguns baianos às vezes pareçam contaminados pela turma do Planalto quando dizem que ‘Lídice ainda tem chances’.

Isidório e o recuo eleitoral

O deputado estadual Sargento Isidório (Avante), fundador e diretor da Fundação Dr. Jesus, em Candeias, que cuida de drogados, está causando agito entre aliados.

Lançou-se candidato a deputado federal, mas agora já não sabe e pode ser que saia a estadual, para não ficar longe da fundação.

Maria Quitéria, ex-presidente da UPB, que entrou no Avante na esperança de ter Isidório como puxador de voto, está com as mãos na cabeça.

Ilhéus: Marão de mal a pior

Evangélica da Assembleia de Deus, a deputada Ângela Sousa (PSD) anda nas igrejas que frequenta pedindo orações pelos filhos, mas muito mais por um, Mário Alexandre (PSD), o Marão, o prefeito de Ilhéus hoje.

Jornalistas dizem que a administração de Marão oscila entre o sofrível e o lastimável. Complicou a situação dele uma decisão do TJ que o obriga a demitir gente que ele contratou pulando por cima de um concurso.

Fatura com Rui é 200 mil

Alguns deputados federais aliados do governo não gostaram muito da pedida de ajuda de Rui Costa para o caixa da campanha da chapa governista.

Ele quer que cada um dos 24 deputados federais do bloco contribua com R$ 200 mil do que lhes couber da cota oficial de campanha, algo estimado entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão. Eles afirmam que o dinheiro reservado a deputados parece muito, mas é pouco.

Esporotricose, uma doença que se alastra nas caladas

A professora Ana Elizia Almeida, presidente do Conselho de Medicina Veterinária da Bahia, solta o brado: a esporotricose, uma doença que provoca grandes ulcerações na pele, transmitida por animais (os gatos são vítimas e transmissores), está se alastrando de forma nunca vista, a caminho de virar calamidade.

– O pior é que nas unidades de atendimento a notificação não é obrigatória. Isso só faz com que o número de casos se amplie sempre, sem que haja uma estratégia de enfrentamento.

Hoje e amanhã (18h), na Faculdade Ruy Barbosa (Rio Vermelho), o CRMV-BA, a Secretaria da Saúde de Salvador e os profissionais do ramo vão debater o assunto. É literalmente o caso de correr para o bicho não pegar.

