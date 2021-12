População aprova ação da Prefeitura com luzes de Natal

A prefeitura acertou: decorar a cidade para o Natal foi um golaço de ACM Neto. Uma recém-divulgada pesquisa de satisfação, realizada com a população de Salvador, aponta que 77% das pessoas entrevistadas afirmam que a decoração natalina do ano passado foi a melhor dos últimos tempos da capital baiana. A pesquisa foi encomendada pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Descobriu-se, também, que os locais mais visitados no mês de dezembro foram o Campo Grande (58,6%), Farol da Barra (27,5%), Dique do Tororó (23%) e Avenida Centenário (13%). A avaliação levou em conta 18 espaços públicos que receberam a iluminação e decoração do período.

A iluminação, aliás, foi o principal elemento do Natal de 2018, o quesito que mais recebeu votos e elogios da população entrevistada. De fato, Salvador ficou muito mais bonita com tantos jogos de luzes e cores variadas.

Outro indicador interessante foi a ida de famílias às praças decoradas com o tema natalino, que representou 71,4% das visitas.

Bola dentro – E depois de um ano duro, alegra a vida passar pelos lugares e ver que alguém se preocupou em levantar o astral do povo soteropolitano já tão sofrido. Bola dentro da Prefeitura.

Deputado prestigiado

Está com prestígio o deputado federal José Rocha (PR-BA). Recebeu elogios do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que ontem anunciou a vinda a Vitória da Conquista para a inauguração do novo aeroporto do município, bem como a pavimentação de 79 quilômetros da BR 235, que atravessa a Bahia.

O trecho a ser inaugurado da BR 235 fica entre Carira (SE) e Jeremoabo (BA).

Prestação ou promoção?

É prestação de contas ou autopropaganda o que divulgou ontem o deputado federal José Nunes (PSD)? Falou, em uma rede social, que conquistou equipamentos agrícolas para Euclides da Cunha por meio de recursos de emenda parlamentar, ainda do mandato passado. Com a hashtag Sertão Forte, Nunes mostrou que os recursos foram devidamente aplicados, e que ainda serviram para mostrar sua atuação.

Polemizar à toa

O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, lembrado ontem, levou o deputado federal Zé Neto (PT-BA) às redes sociais tanto para exaltar a data como para polemizar. É que o baiano petista logo levou o tema para o campo político e tentou alfinetar o novo governo federal. Subverteu o assunto e até falou que a ala conservadora da sociedade dissemina coisas ruins e discrimina alguns grupos sociais.

Dúvidas no MDB dão fôlego a Coronel no Senado

O cenário começa a se definir sobre quais serão os concorrentes do baiano Ângelo Coronel (PSD) na tentativa de presidir o Senado Federal. Ontem, Renan Calheiros (MDB), negou que queira o cargo.

– Os alagoanos me reelegeram para ser bom senador, não presidente. A decisão caberá à bancada, e temos outros nomes – escreveu Calheiros. Renan estava coberto de razão, tanto que, pouco depois, Simone Tebet, atual líder do MDB no Senado, se lançou:

– Coloco minha candidatura em defesa da soberania do Senado.

Agora resta saber se Coronel consegue votos iguais a visualizações em seu vídeo ‘Aprendendo a andar de Stand Up Paddle’.

