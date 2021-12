Políticos dizem que ficou difícil entender as maluquices de 2018

Circulando ontem pela Assembleia, alguém se bateu com o deputado Fabrício Falcão (PCdoB), reeleito, e o cumprimentou: ‘Como vai, deputado, tudo bem?’.

– Vou levando, tentando entender o jogo político destes tempos. Como é que um candidato morando nos EUA se elege em Brasília?

Ele se referia a Luís Miranda (DEM), que em 2014 foi morar em Miami esbravejando contra o alto custo da Arena Mané Garrincha, o estádio mais caro da Copa, lá fez a vida comprando e vendendo imóveis e carros, virou youtuber dando dicas de como empreender nos EUA.

Prefeitos

O maior exemplo de que os tempos mudaram é o próprio Bolsonaro, que se elegeu presidente sem partido, sem aliados e sem dinheiro, também apostando nas redes sociais, mas entre os políticos há o consenso de que o jogo também se diferenciou pelo interior afora.

Antigamente quem tinha o apoio do prefeito levava uma grande vantagem.

Hoje, nem tanto. Óbvio que onde o prefeito é bem avaliado, o resultado foi bom, como Leo de Neco (PP), em Gandu, que deu 6.270 votos ao estadual Aderbal Caldas (PP), o equivalente a 42,60% dos votos, mas na grande maioria dos casos os prefeitos se saíram mal.

Deputados, eleitos e derrotados, dizem que ‘cada vereador virou uma entidade’. Ou seja, nada de apoio em bloco. E a tendência é piorar.

Cartórios extrajudiciais dizem que a questão não é aumento

Um grupo de representantes de cartórios judiciais dos quatro cantos da Bahia foi ontem à Assembleia conversar com deputados sobre o projeto de lei, em tramitação na Casa, que reajusta as custas cartoriais e promove outras alterações nas relações deles com outras instituições.

Eles disseram que a questão não é o reajuste das custas, que só abrange os cartórios judiciais, diretamente ligados ao TJ.

Os extrajudiciais dizem que a maior parte do dinheiro que arrecadam vai para o próprio TJ, a PGE, e agora o Ministério Público também quer uma fatia, maior que a da PGE e da Defensoria.

Segundo os representantes dos cartórios privados, 85% dos cerca de 1.100 existentes na Bahia vivem do Fecom, o fundo que supre os deficitários, com a ressalva de que o TJ leva 34% do todo, o equivalente a 73% dos emolumentos (lucros).

Frieza e maturidade

A presença de Jair Bolsonaro e Michel Temer ontem na Câmara para a sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição exibiu uma fria receptividade aos presentes.

Temer e Bolsonaro entraram, tudo calmo. Falaram, palmas contidas, o mesmo para o presidente do STF, Dias Toffoli, e a procuradora da República, Rachel Dodge.

Alguns interpretaram como maturidade. E Bolsonaro parece não ter gostado.

Ivana Bastos vai à China para discutir sobre a Fiol

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Comissão Especial da Fiol, embarca sexta para a China, com destino a Pequim, integrando uma comitiva de nove deputados da Unale (União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais), a entidade que congrega os 1.108 deputados dos 26 estados, mais Brasília. A pauta, na parte que lhe cabe, inclui uma exposição sobre a Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), especialmente o trecho Ilhéus-Caetité.

Assim que o governo federal fizer a licitação, os chineses da Crec, uma estatal, que já fizeram várias incursões na Bahia, entram em cena.

– A Fiol vai acontecer. O otimismo é geral.

O agronegócio, que apoiou Bolsonaro ostensivamente, advoga o projeto.

adblock ativo