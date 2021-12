Polêmica em Ilhéus: Marão vai aos EUA sem passar cargo ao vice

Protagonista de uma administração que oscila entre o lamentável e o lastimável, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre (PSD), o Marão, volta ao palco principal da cena política pela porta dos fundos: viajou para os EUA a convite do Banco Mundial sem passar o cargo ao vice, José Nazal (Rede).

Conta Nazal que, embora os dois estejam politicamente rompidos, se falam. Sábado à noite Marão ligou e os dois se encontraram:

– Conversamos mais de duas horas. Ele me disse que domingo faria a transmissão. Domingo me ligou dizendo que iria receber Fernando Gomes (prefeito de Itabuna) e depois me falaria. Dez da noite me mandou um zap dizendo que não teve tempo, viajou e não mais deu satisfações.

Sem comando — Ontem Nazal mandou publicar no Diário Oficial do município que estava prefeito. O secretário de Administração, Bento Lima Neto, se recusou a publicar. Nazal comunicou ao presidente da Câmara, César Porto (PDT), que disse reconhecer ele como prefeito. Mas o fato é que ontem Ilhéus ficou sem prefeito.

O pano de fundo da questão é a reintegração de 266 demitidos por uma ordem judicial da desembargadora Sílvia Zarif, e o presidente do TJ, Gesivaldo Brito, anulando a decisão da primeira instância. E Marão resiste.

Conclusão: Jorge Amado está fazendo falta por lá.

Iphan ajuda Monte Santo

Levados pelo deputado Elmar Nascimento (DEM), o deputado Laerte de Vando (PSC) e o pai, o prefeito Vando (PSC), conseguiram ontem da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) uma promessa de ajuda para a Igreja Matriz da cidade, que sofreu um incêndio em pleno Sábado de Aleluia.

Hoje, uma equipe do Iphan vai lá avaliar a situação. Embora faça parte do santuário, a igreja não é tombada.

A ViaBahia vai andando

A ViaBahia, concessionária que administra as BRs 324 (Salvador-Feira) e 116 (de Feira a Divisa Alegre, em Minas), já investiu, desde 2009, quando assumiu as rodovias, R$ 1,937 bilhão e está disposta a investir mais R$ 1 bilhão.

Isso foi o que o presidente da empresa, José Bartolomeu, garantiu ontem na Comissão de Infraestrutura da Assembleia, onde esteve ao lado do gerente de comunicação, Carlos Bonini.

Saudades de ser oposição

Aliás, na reunião com os dirigentes da ViaBahia, bastante concorrida, o deputado Robinson Almeida (PT) bateu forte. Disse ser lamentável que o atraso na duplicação do trecho da BR-116 entre Feira e Santo Estêvão tenha custado muitas vidas por conta de uma obra que anda ‘a passos de tartaruga’.

Um deputado governista estranhou a virulência de Robinson e ironizou:

– Ele está matando a saudade do tempo de oposição.

Marcell não engoliu caso do gabinete e foi à polícia

O deputado Marcell Moraes (PSDB) fez ofício ao presidente da Assembleia, Nelson Leal (PP), dizendo que foi à polícia porque não aceitou a explicação de que um segurança entrou no seu gabinete na noite de quinta porque achou a porta aberta e por isso apreendeu alguns aparelhos.

Ele pontuou o seguinte: que de 16 aparelhos só um terço foi apreendido. Os fixos são da Alba e os móveis são dele. E pergunta:

– Por que até hoje isso só aconteceu comigo? Ninguém nunca deixou o gabinete aberto?

Marcell diz que na Câmara de Salvador a irmã, Marcelle, já teve o gabinete roubado para justificar a colocação de câmeras.

– Eu tenho as minhas razões para não confiar em todos os deputados.

