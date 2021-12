Pirajuia, Mutá e Cações saem de Jaguaripe e passam a ser Salinas

Os povoados de Pirajuia, Mutá e Cações, bucólicos lugarejos na contracosta da Ilha de Itaparica, que historicamente pertencem a Jaguaripe, vão mudar de jurisdição a partir de 2020, quando passarão para o domínio do município de Salinas da Margarida.

O acordo que vai determinar a troca de comando foi selado na Comissão de Divisão Territorial da Assembleia entre os prefeitos Hunaldo Costa (PSD), de Jaguaripe, e Wilson Pedreira (PSD), de Salinas.

Litígio - A questão é que os povoados ficam a cinco minutos de Salinas e a uma hora de carro de Jaguaripe. Na época do Brasil Colônia, quando o transporte era marítimo, se justificava. Na era do sistema rodoviário, virou um transtorno.

No início da década passada a Assembleia chegou a passar os povoados para Salinas, mas Heráclito Arandas, então prefeito de Jaguaripe, anulou a decisão na Justiça.

Jaguaripe tem hoje 18.588 habitantes. No conjunto, perde pouco mais de R$ 4 mil e algo em torno de R$ 200 mil de FPM. Salinas tem R$ 15 mil, passa a R$ 19 mil. Fala Wilson:

– A população é inteiramente a favor.

Fala Hunaldo, que é aliado e amigo de Arandas:

– Conversei com os 10 vereadores que nos apoiam. Vamos perder o que gastamos; 85% dos moradores são a favor. E Arandas disse que não concorda, mas não se opõe. Abriu mão de um direito e foi pelo coração.

Carletto no Copacabana

O tititi no meio político está sendo vitaminado nos últimos dias com a festa que o deputado federal Ronaldo Carletto (PP) vai dar no final de semana para comemorar o aniversário da filha.

Será um festão, com o detalhe que vai acontecer no Copacabana Palace, no Rio, para 1.500 convidados.

Carletto é um forte empresário no ramo de transporte de passageiros com base no extremo sul da Bahia. De lá, os convidados são muitos.

TJ vai votar a lista da OAB

O presidente do TJ-BA, Gesivaldo Britto, publicou edital marcando para a próxima quarta (8h30) a eleição, pelos desembargadores, da lista tríplice que irá para Rui Costa escolher o próximo desembargador na cota dos advogados.

Estão no páreo José Aras, Marcelo Junqueira Ayres, Lia Barroso, Esmeralda Oliveira, Gildásio Rodrigues Alves e Eurípedes Brito Júnior. Dos três que o TJ eleger, Rui vai escolher um.

O que será do Minha Casa?

O deputado Marcelo Nilo (PSB) pediu a presença de Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara para responder a uma pergunta instigante: o que será do programa Minha Casa, Minha Vida, criado pela ex-presidente Dilma Rousseff, uma ‘diaba’ para os bolsonaristas?

– Até agora o governo não falou nada. Não há projetos e nem sabemos de metas.

Nelson Leal cria sistema para filtrar projetos de lei

Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia, inaugurou ontem um novo modelo de tocar a Casa: instituiu a reunião dos presidentes de comissões, e a pauta primeira foi a montagem

de um sistema de filtragem para os projetos que tramitam na Casa, especialmente para verificar se as propostas são novas ou já existem similares aprovadas ou em tramitação.

– Hoje temos na CCJ 1.124 projetos em tramitação. Quantos são similares? E quantos tratam de leis que já existem? O corpo técnico vai se encarregar de fazer uma triagem, com o propósito não só de evitar as superposições, como também de dar celeridade.

Segundo Nelson, a prioridade absoluta é para os projetos de autoria dos deputados.

REGISTROS

BozoRui

Circulando ontem pela Assembleia, o deputado federal João Carlos Paolilo Bacelar (PR) disse que estava em Salvador porque veio para uma audiência com Rui Costa. Alguém perguntou:

– Quer dizer que você é Bolsonaro em Brasília e Rui Costa aqui?

– Pois é. Sou BozoRui.

Lula livre 1

A Assembleia realiza sexta uma sessão especial em favor do Lula Livre, campanha que será deflagrada domingo com apoio de movimentos sociais, artistas, intelectuais e partidos políticos, como PT, PSB, PCO, PCdoB e PSOL.

Lula livre 2

Aliás, o deputado Capitão Alden (PSL) classificou a iniciativa da sessão na Assembleia como ‘uma vergonha’. Os partidários de Lula se preparam para responder. Dizem que Alden encheu o gabinete de parentes, ‘a vergonha do nepotismo’.

Heróis de 59

O lançamento do livro Heróis de 59, do jornalista Antônio Matos, sobre a conquista da Taça Brasil pelo Bahia, será quarta dia 10 no auditório da Arena Fonte Nova, e não dia 9 como ontem publicamos.

adblock ativo