Pesquisas indicam um 2º turno com Bolsonaro contra Haddad

Pesquisas olhadas em sequência indicam uma tendência lógica. E as da peleja presidencial de 2018 mostram que quase nada mudou do início do ano para cá.

Observe que todas elas sempre apontaram Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo, que assumia a ponta quando o petista saia.

Lula saiu, Bolsonaro subiu, com o detalhe que Fernando Haddad, o sucessor de Lula, a cada dia vai garimpando e consolidando as intenções de voto petistas.

FSB e MDA

As duas pesquisas de sexta (XP/Ipespe e Datafolha) mostraram Haddad passando ou bem pertinho de Ciro Gomes. As duas de ontem, a FSB/BTG e a CNT/MDA mostraram que pouco mais de uma semana após o atentado Bolsonaro cresceu e Haddad também.

Na FSB Bolsonaro tem 33, subiu 3, e Haddad pulou de 8 para 15, enquanto Ciro saiu de 12 para 14, mas foi ultrapassado. Na do MDA, em agosto Lula tinha 37,3 contra 18,8 de Bolsonaro, que na de ontem já tem 28,2 contra 17,6 de Haddad, 10,8 de Ciro, 6,1 de Alckmin e 4,1 Marina.

As últimas pesquisas mostraram também que Marina desce a ladeira de vez e também que Alckmin continua emperrado, a 17 dias para a campanha acabar e a 20 das eleições.

Com Alckmin, todos os sinais são de estagnação na faixa dos 6%. Dizem os cientistas políticos que o eleitorado tucano migrou para Bolsonaro. O tucanato admite que o atentado prejudicou.

Volta de Jean agita Cruz

O médico Jean Cavalcante está causando furdunço político em Cruz das Almas. Em setembro de 2015 renunciou ao terceiro mandato de prefeito, quando fazia uma administração desastrosa, jurando:

— Nem que minha mãe saia do túmulo e me peça eu volto para a política.

A mãe não saiu do túmulo e nem pediu, mas ele voltou apoiando André Ely, filho da terra, candidato a deputado federal pelo MDB.

Comunista, pero no mucho

O PCdoB, que hoje tem três deputados na Assembleia (Bobô, Fabrício Falcão e Zó) e com um time de 42 candidatos espera reeleger os três e mais um.

A quarta vaga seria de Adalberto Rosa, o Dal do Posto, dono de uma rede de postos de gasolina e patrimônio declarado de R$ 1,8 milhão, e faz uma campanha bem resolvida de dinheiro. Dizem em Amargosa, base principal dele, que já não se faz comunista como antigamente.

Procura-se um chaveiro

A Prefeitura de Salvador abriu uma licitação, já prorrogada até o dia 27, pelo pregão eletrônico, bastante curiosa: a contratação de pessoa jurídica para abrir e fechar imóveis abandonados ou desabitados.

A ideia é verificar as condições dos imóveis. O Movimento dos Sem Teto estima que na capital baiana existam cerca de 500. O assunto ganhou as redes. Dizem que a empresa vencedora será a arrombadoria oficial.

Produção agrícola baiana acompanha o Brasil e cai

O IBGE acaba de divulgar o mapa sobre o valor da Produção Agrícola Municipal (PAM). No atacado, o Brasil produziu R$ 319,6 bilhões, com a soja na ponta (35,1%), mas caiu 0,6% em relação à produção de 2016, após sete anos ininterruptos de crescimento.

A Bahia também caiu de R$ 15,7 bilhões para R$ 15,4 bilhões, com o índice de participação saindo de 4,9%, para 4,8%.

O campeão brasileiro de produção é Sorriso, no Mato Grosso, pelo terceiro ano, com R$ 3,3 bilhões. O baiano, que é o terceiro do país, é São Desidério, no oeste baiano, com R$ 2,4 bilhões.

Segundo o PAM, a queda foi puxada pelo milho (produzido por 91,7% dos 5.570 municípios), feijão, batata-inglesa e trigo.

