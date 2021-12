Pesquisa do Paraná só atesta a pulverização na disputa federal

Só para atualizar o clichê: pesquisa eleitoral a cinco meses de uma eleição, do ponto de vista da expectativa de resultados, nada diz, mas nem por isso perde a majestade como retrato de um momento. Nessa linha, a do Instituto Paraná divulgada esta semana referenda duas imagens já detectadas na cena política brasileira:

1 – O quadro continua pulverizado sem que ninguém vislumbre favoritos num segundo turno que já é dado como certo.

2 – O ex-ministro Joaquim Barbosa voltou a pontuar bem, com 11%, o que o torna o Jair Bolsonaro (a surpresa), o líder sem Lula (20,5%) da esquerda.

Link baiano — Lula lidera com 27,6%, contra 19,5% de Jair Bolsonaro, 9,2% de Joaquim Barbosa, 7,7% de Marina e 6,9% de Alckmin.

Sem Lula, Bolsonaro fica com 20,5%, Marina pula para 12%, Joaquim Barbosa salta para 11%, mas nenhum dispara de 9,6% para 17,3%.

Veja que no retrato do momento, as principais lideranças baianas continuam órfãs de referências federais decisivas nas últimas eleições.

Hoje Rui Costa tem Lula, que está na cadeia e também é citado por 26% na mesma pesquisa como o que mais envergonha o Brasil (seguido de Temer, com 20%), Zé Ronaldo ainda não tem e João Gualberto é Alckmin. Só Joaquim Barbosa anima o PSB de Lídice da Mata.

Joaquim sequer disse se topa. Mas já é o fato novo.

José Pacheco assume Secom

O jornalista José Pacheco Maia Filho, o Pacheco, assume segunda a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Salvador, ou de ACM Neto. O jornalista Paulo Alencar, que ocupava a pasta, está com a família no Rio e pediu para sair.

Na Câmara, onde respondia pela assessoria da presidência na gestão de Leo Prates (DEM), vai ser substituído pelo também jornalista Cezar Razec, funcionário de carreira.

Zé Ronaldo quer Herzem

Zé Ronaldo (DEM) ainda tem esperança de contar com o apoio do prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB).

Em entrevista ontem à rádio Brasil, de Conquista, ele disse que acredita firmemente na união das oposições, incluindo o MDB, que hoje tem como pré-candidato João Santana.

– Trabalho nessa hipótese, tenho muita fé nesse apoio.

Herzem tem dito que fica com João Santana.

16 baianos no foro do STF

Cento e noventa dos 513 deputados federais brasileiros têm processo no STF, e destes, 15 são baianos, 11 dos quais ligados a doações da Odebrecht com as ações originadas a partir de delações (outros já foram inocentados).

O deputado Lúcio Vieira Lima (MDB) está entre eles, mas nada a ver com o caso das malas. Ele é acusado de ter recebido R$ 1 milhão da Odebrecht para defender os interesses da empresa na Câmara, em Brasília.

O bandido que registrou celular em nome de Temer

Uma operação conjunta das polícias de Bahia e Minas prendeu ontem em Montes Claros (MG) Guilherme Silva Fraga, 27 anos, acusado de sequestro, assaltos a bancos e do assassinato do delegado de Barra do Estiva, Marco Torres, em 13 de abril último. A polícia já sabia que o delegado investigava a quadrilha que Guilherme integrava, o que seria a motivação do crime, mas encontrou com o bandido uma pérola: um celular registrado em nome de Michel Miguel Elias Lulia, com CPF e tudo, que é ninguém menos que o presidente Temer. A polícia diz que o fone é da área 77, mas não revelou a operadora. O bandido disse que o ardil era para evitar interceptações telefônicas. Cá para nós, se registram em nome de Temer, imagine nos nossos, mortais comuns.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Labareda

Jeremoabo, na região de Paulo Afonso (agora em campanha para a escolha do novo prefeito), ainda hoje se lembra de Labareda, cangaceiro famoso e temido, integrante do bando de Lampião, o Rei do Cangaço, que lá se entregou depois que o grupo estava aniquilado.

No julgamento, Tarcilo Vieira de Melo (que mais tarde seria líder de Juscelino Kubitschek na Câmara), jovem promotor, bateu forte. O juiz era Oliveira Brito. Contam que no final Labareda virou-se para o tenente João Nô, que o prendeu, e desabafou:

– É verdade... Passei a vida inteira empiquetando (emboscando) soldado e juiz. Agora, aqui, o soldado não falou nada e o juiz nada disse que me ofendesse. Mas esse desgraçado desse promotor tirou dos cachorros para botar em mim. Ah, se eu soubesse!...

A eleição do prefeito em Jeremoabo será 3 de junho. Disputam Antônio Chaves (PSD) e Deri do Paloma (PP).

