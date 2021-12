Pesquisa do Paraná sinaliza que Neto vai bem. Falta o link federal

Rui Costa costuma dizer que se fosse ligar para pesquisas de intenções de voto jamais seria governador, teria desistido de saída, lembrando 2014, quando ele tinha 2% contra mais de 30% de Paulo Souto e acabou ganhando.

Tem a ver em parte. Pesquisa agora, a um ano e meio da eleição, nada diz (até por não ter como) sobre o que de fato vai dar nas urnas. Mas também tem suas vantagens: sinaliza sobre os cenários do momento, que podem, pelo menos em parte, se consolidar mais adiante, já que a literatura é farta em exemplos de quem saiu e chegou na frente, ironicamente, como Rui Costa em 2018 e também Bruno Reis ano passado.

Questão federal — A pesquisa do Instituto Paraná que coloca ACM Neto com larga vantagem sobre Jaques Wagner indica o que já se sabe. Para 2022, ACM Neto é candidato (já declarado) ao governo altamente competitivo contra Wagner, também já declarado.

Uma ressalva: na história recente da Bahia o único governador que ganhou sem conexão federal direta foi Rui Costa, mas já estava no governo bem avaliado e tinha Haddad lá, que perdeu e era competitivo.

A amostra do Paraná também diz que na Bahia Lula venceria Bolsonaro (40,4% a 24,7%). Para o bem e para o mal, o PT baiano já tem rumo definido, a via própria.

E ACM Neto, como ficará, se já declarou que não quer papo com Bolsonaro? O desenho do cenário federal, ainda confuso, terá importância fundamental cá.

Bons sinais contra a Covid

As restrições impostas por Rui Costa na Bahia e Bruno Reis em Salvador estão produzindo mudanças positivas nas estatísticas da pandemia: a procura por internações ainda é alta, mas caiu.

Outro detalhe: o tempo de permanência das pessoas nos hospitais passou a ser maior. O vírus ficou mais resistente? Segundo o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde), os médicos também aprimoraram o tratamento. As pessoas demoram mais, mas morrem menos.

Feira, a briga animalesca

O site Acorda Cidade, pilotado por Dilton Coutinho, traz uma briga diferente registrada na Câmara de Feira de Santana. Targino Machado, ex-deputado cassado o ano passado, em vídeo nas redes sociais, critica o presidente da Câmara, o ex-deputado federal Fernando Torres (PSD), dizendo que a Casa da Cidadania vive a pior legislatura.

No frigir dos ovos, Fernando entendeu que Targino o chamou de ‘cavalo’.

Targino nega ter feito isso.

Raíssa Soares, a surpresa

Citada como possível nome de Bolsonaro na disputa do governo baiano, a médica Raíssa Soares, hoje secretária de Saúde em Porto Seguro, aparece na pesquisa do Paraná com 3,9%.

É uma surpresa, até porque ela é uma ilustre desconhecida. Só ganhou notoriedade ano passado, quando elogiou a hidroxicloroquina e ganhou do presidente uma carga de cloroquina. Em Porto Seguro a vacina é das mais adiantadas. Hoje começam os de 65 anos.

Pesquisadores da Ceplac pedem a cabeça do diretor

Os nove pesquisadores da Ceplac que pediram demissão mês passado, acompanhando Raul Valle, demitido, subscreveram uma carta para a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, elencando uma série de motivos para pedir a demissão de Waldeck Pinto de Araújo Júnior, o diretor geral, como forma de sobrevivência da própria Ceplac e do patrimônio acadêmico do entorno da cacauicultura no Brasil.

Na Ceplac, o sentimento generalizado é o de que Waldeck promove ações deliberadas para o esvaziamento da instituição. Ou seja, é inimigo.

Alguns dizem que o governo olha a Ceplac de banda porque considera a instituição um ninho de petistas. Waldeck já foi diretor do Prodeb no governo de Nilo Coelho (1989-2001).

Vaca santa

Pernambucano de Floresta, Manoel Cavalcanti Novaes se formou em medicina em Salvador e adotou a Bahia como terra-mãe. Fez história e até hoje está nela com destaque: é o recordista baiano de mandatos como deputado federal. Nada menos que 11, de 1933, o primeiro com 25 anos, a 1987 (faleceu em 1992, aos 84 anos).

Até hoje Manoel Novaes é lembrado como o grande defensor do São Francisco. Conta Sebastião Nery, em 1950 Histórias do Folclore Político Brasileiro, que lá um dia ele estava num comício em Irecê quando um vereador pegou o microfone:

– Pessoal, quem nos deu essa perfuratriz não foi o Novaes?!

E a galera em coro:

– Fooooi!

– E a perfuratriz não é quem nos dá a água?!.

– Ééééé!

– E a vaca que dá leite aos nossos filhos não bebe desta mesma água!?

– Beeebe!

– Então quem nos dá o leite não é o Novaes?!

– Éééé!

– Então, minha gente, Novaes é a vaca santa do sertão! E tenho dito!

