Paulo Cezar, líder em Alagoinhas, a cereja que os partidos cobiçam

Alagoinhas, a terra das cervejarias, um dos municípios mais importantes da Bahia, produz neste início de ano um personagem diferenciado, Paulo Cezar, duas vezes vereador, duas vezes deputado estadual e duas vezes prefeito, líder absoluto em todas as pesquisas realizadas, contra o prefeito Joaquim Neto (PSD), que disputa os píncaros da rejeição.

Paulo Cezar conversou com Rui Costa, João Leão e ACM Neto. Disso resulta duas possibilidades, o PP de Leão ou o DEM de Neto. E o que afinal ele fará?

– Conversei com todos eles, sim. Mas ainda vou me decidir. Tenho até 4 de abril.

Queixa — Paulo Cezar, que antes da política foi gerente da Skol, tem queixas das relações com o governo, uma delas pessoal: funcionário de carreira da antiga Sudic por mais de 40 anos, há três anos pediu a aposentadoria e o processo está emperrado na PGE.

– É apenas um direito meu. E não tenho prestígio nem para isso? Fica difícil.

Paulo Cezar tem pendengas na Justiça dos tempos em que era prefeito, segundo ele, ‘problemas que todos têm’, que ele diz esperar não venham prejudicar os seus projetos políticos.

Com a fama de quem puxou muitas indústrias para Alagoinhas, ele é o favorito contra o prefeito Joaquim Neto e o vereador Luciano Sérgio, candidato do PT apoiado pelo deputado federal Joseildo Ramos.

E ficamos como estávamos, ele será PP ou DEM.

A urucubaca de Zé Ronaldo

Jornalistas de Feira de Santana dizem que a urucubaca anda solta para o lado de Zé Ronaldo, ex-prefeito.

Findou fevereiro tendo que esfriar o furdunço criado pelo deputado Targino Machado (MDB), que se colocou no caminho entre ele e o prefeito Colbert Martins. E agora, quando se preparava para administrar essa situação, veio a decisão da Justiça de bloquear R$ 24 milhões dos bens dele.

Ronaldo é o maior eleitor de Feira. E isso lhe tira o sono.

Zé Raimundo em Conquista

O PT de Vitória da Conquista está em vias de carimbar o deputado estadual Zé Raimundo como nome do partido para encarar o prefeito Herzem Gusmão (MDB).

Em 2016, Herzem tirou 24 anos de poder petista derrotando o próprio Zé Raimundo no segundo turno por 57,58% contra 42,44%.

O sonho do PT é retomar o poder lá. E Zé Raimundo, antes cauteloso para falar de candidatura, já admite:

– Não vai ter outro jeito.

Pulo na janela em Itabuna

Começa a valer hoje a abertura da janela para quem quer mudar de partido sem maiores complicações, e em alguns lugares, como Itabuna, isso muda algo.

Lá, o vereador Júnior Brandão, com um mandato pelo PTB e no segundo pelo PT, diz sem delongas que vai sair porque quer ser candidato a prefeito e o ex-deputado Geraldo Simões não deixa:

– Devo ir para um partido de centro-esquerda. Até a semana que vem fecho.

Parque dos Ventos, que Dilma venha ao ‘paliteiro’

ACM Neto vai inaugurar amanhã na Boca do Rio, junto do novo Centro de Convenções, o Parque dos Ventos, uma área remanescente do antigo Aeroclube. E sobrou para Dilma nas redes.

Em 2014 ainda presidente, ela disse na ONU que a humanidade deveria desenvolver uma tecnologia para ‘estocar vento’, o que foi motivo de piada em escala mundial, e agora dizem que Neto será injusto se não convidá-la.

Ok. Mas, se convidar, fará sabendo que a piada virou coisa séria. Pesquisadores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, desenvolvem sistema com ar líquido para estocar energias solar e eólica.

Como o povo da Boca do Rio já batizou o Parque dos Ventos de ‘O paliteiro’, há por lá quem abençoe ‘Dilma no paliteiro’. Dá um caldo.

REGISTROS

Haddad na terra

Fernando Haddad, o candidato do PT à presidência, que Bolsonaro derrotou no segundo turno, está pintando em Salvador. Vem dia 27 participar de sessão especial na Assembleia na qual receberá a Comenda 2 de Julho. A iniciativa é da deputada Fátima Nunes (PT).

Corona na ABM

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) e a Sociedade de Pneumologia da Bahia (SPBA) realizam dia 16 debate para discutir o Covid-19, um dos tipos de coronavírus. Rosana Franco, presidente da SBA, abre o encontro. Na mesa a infectologista Nanci Silva, o virologista Gúbio Soares, o pneumologista Almério Machado Júnior e o radiologista Hugo Carneiro.

Mulher empresária

A Fecomércio-BA e o Sebrae celebram o Dia Internacional da Mulher, terça próxima, na Casa do Comércio, com a palestra A mulher exponencial na vida e nos negócios, da escritora e empresária Joana D’Arc.

Fake na saúde

O Hospital da Bahia inaugura dia 27 (18h) o seu centro de radioterapia. Cláudia Colluci, da Folha de S.Paulo, fará a palestra Papel da Mídia na Saúde em Tempos de Fake News.

