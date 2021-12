Paraná mostrou o óbvio, o jogo em Salvador ainda vai ser jogado

A pesquisa do Instituto Paraná ontem divulgada, com o Sargento Isidório (Avante) liderando com 18,5%, seguido de Bruno Reis (DEM), com 16,8%, Lídice da Mata (PSB), 13,7%, Nelson Pelegrino (PT), 8,8%, Olívia Santana (PCdoB), 7,3%, e Bellintani, 5,5%, difere um pouco dos números da Big Data/Record, mas, no frigir dos ovos, dá no mesmo, o cenário na capital baiana é completamente indefinido.

A aferição do Paraná aponta que 62% dos eleitores soteropolitanos ainda não sabem em quem votar, um número expressivo, mais da metade. E também que 52% acompanhariam o candidato de Rui Costa e 50% o de ACM Neto, ou seja, carimbando o que já se sabe, os dois, o governador e o prefeito, serão os grandes cabos eleitorais da peleja 2020.

Bolsonaro – Também aponta o que outras pesquisas já dizem: na capital baiana, recomenda-se para os candidatos fugir de Bolsonaro. 10,5% acham a gestão dele ruim e 45,9%, péssima, um total de 56,4%. E 66,8% desaprovam a administração, contra apenas 28,8% que aprovam.

Já Rui Costa ostenta 73,3% de aprovação, e ACM Neto, 75,2%. Nenhum dos dois até agora anunciou candidatos, mas já se sabe que ACM Neto tende a fechar com Bruno, e Rui Costa ainda não se definiu.

Se comparada com a outra pesquisa do Paraná divulgada em agosto, Isidório pulou de 15,6% para 18,5%; Bruno, de 12,9% para 16,8%; e Bellintani, que teve 5,7%, ficou com 5,5%. Com a margem de erro de 4 pontos, só Bruno cresceu.

Uma comenda para Damares

Por 30 votos a favor e 14 contra, a Assembleia aprovou a concessão de uma Comenda 2 de Julho para a ministra da Mulher, Damares Alves, iniciativa do deputado Samuel Júnior (IPDT), que é evangélico da Assembleia de Deus. Ontem no restaurante da Alba um cidadão abordou Samuel

– Foi você o autor da comenda de Damares?

– Foi.

– Aquela louca!

– Eu também sou louco. Eu e os meus 64 mil eleitores.

Sobradinho, o nível que sobe

O deputado Zó (PCdoB), que é de Juazeiro, diz estar satisfeito com a Barragem de Sobradinho: o nível que chegou a 1% em 2015, 2016 e 2017, ano passado subiu para 15%, este ano foi para 25% e agora, com as águas que estão chegando de Minas, está em 27%.

– Está subindo. Muito disso é por conta da geração de energia solar e eólica, o que evitou despejar água para energia hidráulica. É muito positivo isso.

Dia de luto em Santo Amaro

Funcionando com uma sessão por semana, às segundas-feiras, a Câmara de Santo Amaro aprovou por nove votos a quatro a instituição de férias e 13º salário para os vereadores. Lá, o subsídio mensal é de R$ 10,2 mil para cada vereador.

A iniciativa chocou a cidade, que já enfrenta altos índices de desemprego. Moradores revoltados estão se organizando para ir à Câmara, segunda, vestidos de preto, em sinal de luto.

Agricultura familiar, vida difícil no sertão da Bahia

O deputado Jacó (PT) liderou ontem na Assembleia lançamento da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. A ideia é positiva na medida em que foca a produção agrícola orgânica, nos livrando dos agrotóxicos, mas a estrada é cheia de percalços, como conta Maria da Glória Santos Leão, 54 anos, de Canarana, que em 2003 tornou-se uma das fundadoras da Associação dos Pequenos Agricultores de Cruzeiro, com 43 associados de seis comunidades (a maioria de mulheres).

– A gente planta o que dá, feijão, milho, mamona, mas o nosso problema é água. Temos um poço cavado pelo Estado lá que mal dá para a nossa manutenção. Para os animais, já não tem. E nós ficamos pensando: como nossos jovens vão viver no futuro?

REGISTROS

Verde Amarelo

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) recebe quarta da próxima semana a visita do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele fará palestra para empresários sobre o Programa de Emprego Verde Amarelo, que visa incentivar a geração de emprego no país.

Dores invisíveis

Tatiana Costa Valverde, poetisa feirense, lança hoje (19h) no Museu de Arte Contemporânea, em Feira de Santana, o livro de poemas Da cadeira ao chão, segundo ela, um toque de solidariedade aos que sofrem de dores invisíveis.

HBA com novo selo

O Hospital da Bahia (HBA) recebeu o selo de Acreditação de Qualidade Avançada” da ACSA, maior instituição Certificadora Internacional Europeia. O processo de acreditação durou cerca de oito meses e envolveu um trabalho de toda a equipe do hospital.

Pequenos municípios

O advogado Walfrido Warde, autor do livro O espetáculo da corrupção – Como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país, recebe hoje (14h30) o título de Cidadão de Salvador.

