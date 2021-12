Para Rui e Wagner, a PF é quem lhes está devendo explicações

Juntos neste sábado, 3, na inauguração da conexão das avenidas Gal Costa e Pinto de Aguiar, Rui Costa e Jaques Wagner bateram na mesma tecla ao serem abordados sobre a Operação Cartão Vermelho, deflagrada segunda passada contra Wagner sob alegação de um susposto superfaturamento da Fonte Nova.

Fala Rui:

- É uma licitação de 2010 e não tem dinheiro federal. Foi um empréstimo contraído pelo Estado. Há dezenas de súmulas da Justiça orientando tais procedimentos. Eu não quero acusar ninguém porque não tenho provas, mas que há interesses políticos nisso, é evidente.

E cadê o dinheiro? - Fala Jaques Wagner:

- Pergunte à PF onde está nas delações da Odebrecht ou da OAS qualquer citação da Fonte Nova. Muito pelo contrário, o que eles teriam para dizer de mim é a favor: por que não estavam no metrô e na Via Expressa?

Wagner diz que no caso em apreço ‘está tudo errado’. E voltou a fazer uma cobrança:

- Eu quero também que eles digam cadê o dinheiro que eles dizem que eu desviei. Está onde? Ou onde foi parar?

Ao falar sobre o cenário da disputa estadual Rui Costa diz que avalia como muito positivo. Cita que tem um grande volume de obras a entregar e ressalva que na questão federal o cenário é outro, incógnita total:

- Estamos em março e ninguém sabe sequer quem são os candidatos. Já viu isso?

Adubo para o revogaço

A Câmara de Salvador criou uma comissão, presidida pelo vereador Alexandre Aleluia (DEM), para revogar leis obsoletas, a chamada Comissão do Revogaço, e pelo visto trabalho não vai lhe faltar.

Só esta semana ACM Neto sancionou mais quatro leis candidatas. Uma cria o Dia Municipal do Turismólogo, outra a Semana Municipal do Escotismo, outra o Dia Municipal da Limpeza de Praias e outra o Mês de Combate ao Superendividamento.

MDB na hora de se decidir

A abertura da janela partidária agora entre 7 de março e abril vai ser o momento decisivo do MDB baiano. Não vai ter aquela reunião definitiva, será ato pessoal de cada deputado optar por ficar ou sair.

Se o cenário for com ACM Neto candidato, é certo que Leur Lomanto, Hildécio Meirelles, Luciano Simões Filho e David Rios, vão dar no pe. Só fica Pedro Tavares, que ao ser indagado sobre mudança diz que a chance ‘é zero’.

Neto reafirma a indefinição

ACM Neto circulou por Brasília na semana que se finda, inclusive pelo Congresso Nacional (Câmara e Senado). Todas as vezes que foi abordado sobre uma eventual candidatura ao governo, reafirmou que ainda não tomou uma decisão. Ou melhor, não sabe se vai para a briga mesmo.

Pressionado por aliados (federais e estaduais) a topar, ele diz que tomará uma decisão até meados deste mês. A maioria aposta que vai.

Ademir Ismerin corre atrás da presidência da FBF

O advogado Ademir Ismerin está se articulando para marcar em cima para deletar da presidência da Federação Bahiana de Futebol (FBF) Ednaldo Rodrigues, que lá está há 16 anos e, ao que tudo indica, que ficar mais.

Os eleitores são os presidentes dos clubes profissionais, mais as ligas do interior, em torno de 200. Ele já tem apoio do presidente da UPB, Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa, do senador Otto Alencar, do presidente da Assembleia, Angelo Coronel e de ACM Neto.

A questão é que Ednaldo joga duro. Antes, o estatuto dizia que a eleição deveria ocorrer até seis meses antes de encerrar o mandato e agora diz ‘em qualquer mês de 2018’.

Detalhe: o próprio Ednaldo é quem convoca.

REGISTROS

Vila Nova de Pituaçu

A Estação do Metrô de Vila Nova de Pituaçu não está no pacote ontem inaugurado por Rui Costa. Ela vai entrar em cena de vez no próximo dia 22, quando a CCR e o governo vão inaugurá-la.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Lágrimas

Semana passada o deputado Roberto Carlos (PDT) acompanhava uma comitiva liderada pelo governador Rui Costa que foi a Sobradinho, no norte da Bahia, participar dos 29 anos de criação do município.

Foi abordado por um velho amigo, o vereador Gabriel Lustosa (PSDB):

- Deputado, Pedro Alcântara (ex-deputado) me ensinou uma fórmula para chorar em velório que é uma beleza!

- Qual é a fórmula?

- Você pega pimenta malagueta, amassa bem amassadinha, bota na mão, e antes de entrar no velório é só triscar o dedo e depois passar nos olhos, um de cada vez. Maravilha! Nunca mais eu perdi eleição!

