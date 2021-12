Para os prefeitos, o TSE não sabe o que se passa pelo interior do Brasil

Se está proibido aglomerar e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a realização de convenções partidárias por videoconferência (entre 20 de julho e 5 de agosto), o que fazer nos municípios que não têm internet?

A questão foi colocada ontem numa videoconferência de prefeitos que presidem entidades de classe de todo o país, arregimentados pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Eles disseram que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está desconectado da realidade do país. Exemplo: autorizou, por unanimidade, a realização de convenções partidárias por videoconferência entre 20 de julho e 5 de agosto, esquecendo que nem todos os municípios do país têm internet, na Amazônia pior, e aí?

Banda zero — Eles apontam que 18%, em torno de mil, dos 5.559 brasileiros não dispõem de banda larga. Revelaram também que 1.040 prefeitos entre os aptos a disputar a reeleição deste ano têm mais de 60 anos, portanto no time de maior taxa de risco de Covid: cadê a igualdade de competição em tais circunstâncias?

De quebra, os prefeitos apontam que cinco mil fiscais e mesários, segundo eles, podem acabar sendo agentes de disseminação do vírus.

Os prefeitos até têm razão em boa parte, mas não são ouvidos. Como vai se fazer onde não tem internet sabe-se lá. Mas todos os movimentos em Brasília são para ter eleições.

Barrados no rumo das ilhas

Quatro turistas de São Paulo foram interceptados no cais de Valença na noite de anteontem tentando embarcar clandestinamente numa lancha para Morro de São Paulo, em Cairu. Eles apresentaram reservas no Hotel Portaló, de alto padrão, no valor de R$ 4 mil cada, mas chegaram a Valença dando um drible na barreira sanitária dizendo que iam para Taperoá, 20 km adiante.

Eles estão monitorados, mas vários hotéis no Morro estão vendendo pacotes.

Efeito Covid nos cofres

Prefeitos admitem que o efeito da pandemia na economia, com a redução de 29,9% da arrecadação de ICMS, já bateu nos repasses feitos pelo governo aos municípios, que têm no imposto uma das suas grandes fontes de renda.

Gilberto Brito (PSB), prefeito de Paramirim, diz que com certeza começou a chegar menos dinheiro:

– Todo cuidado agora é pouco porque vivemos um momento ruim diante de um futuro incerto.

Barroso só espera datas

Mas o presidente do TSE, o ministro Luís Barroso, cumpre agenda totalmente oposta ao que gostariam os prefeitos. Ele vê que as eleições este ano são um fato consumado e já escolheu as datas ideais, 29 de novembro, o primeiro turno, e 13 de dezembro, o segundo.

Mas ele não se oporia ao primeiro turno em 15 de novembro e o segundo em 6 de dezembro, como querem os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre (AC) e Rodrigo Maia (RJ), ambos do DEM.

N. Redenção, aonde o vírus não chegou, mas assustou

Nova Redenção, um bucólico pedaço de chão da Chapada Diamantina, vive uma vida vigilante nas entradas da cidade para segurar o seu orgulho maior, até agora, entre os 10 mil habitantes, zero caso de Covid, mas esta semana a má notícia do vírus agitou a vida lá.

O caso: João do Saco, morador de Santo Estêvão e fazendeiro, esteve na cidade, circulou e logo depois a notícia de que ele testou positivo para a Covid. Alarido geral, um quase pânico, a Secretaria de Saúde local entrou em cena.

João do Saco explicou que a esposa e a filha testaram positivo e ele também. Mas depois de um tempo fez novo exame e deu negativo.

Ele se foi, mas deixou lá o medo, que só vai passar depois de 14 dias. Faltam 10.

