Para governistas, nos gastos com pessoal o Judiciário é o vilão

No rastro da presença do secretário Manoel Vitório (Fazenda), deputados governistas diziam que, em matéria de gastos com pessoal, o Poder Judiciário da Bahia tem sido o grande vilão.

Numa planilha exibida, o Judiciário leva 5,4% da receita líquida de R$ 45 bilhões do Estado. O limite é 5,7%, mas a Justiça concedeu uma liminar em favor dos seus próprios executores que tirou do cômputo os descontos do Imposto de Renda. Na prática, pulou para 6,5%.

Comparativo – A mesma planilha mostra que todos os outros poderes estão dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Executivo, 45,30 de um limite máximo de 48,60; a Assembleia com 2,84 de um limite de 3,40; o Ministério Público com 1,80 para um limite de 2,80; o TCE com 0,81 de 0,90; o TCM com 0,57 de 0,63; e o Judiciário, hoje, com 5,44 de um limite máximo de 6,0, com a liminar, deu um drible na LRF e estourou o limite.

No entendimento do governo, o pior é que o Judiciário continua sem entender que precisa conter gastos, como demonstrou na criação de vagas para novos desembargadores e aumento de 5% para juízes diretores de comarca.

Para completar, o Sinpojud, o sindicato dos servidores do Judiciário, está brigando para voltar a valer o direito de vender férias, suspenso pelo governo. Na avaliação de alguns governistas, se continuar, já, já o TJ entra em crise.

R$ 250 milhões, o preju da greve

Um balanço da Secretaria da Fazenda sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros mostra que o baque foi pesado: R$ 210 milhões de ICMS a menos, só em junho, e mais outros R$ 50 milhões da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

Poderia ter sido pior se o desconto no preço dos combustíveis já estivesse valendo. O prometido aos caminhoneiros foi R$ 0,46, mas até agora não passou de R$ 0,16.

A progressão no prontuário

O furdunço que os funcionários da Secretaria da Saúde de Salvador vêm causando na cidade tem origem num projeto aprovado pela Câmara que acabou a progressão automática no segmento, antes uma exclusividade entre os servidores.

Um dos critérios que se pensa para avaliar a progressão é o nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados.

Em tese, é bom. Mas ainda vai dar muita briga.

Justiça proíbe prender carro

O juiz Roque Ruy Barbosa, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, concedeu liminar que suspende a apreensão de veículos nas blitzes do Detran contra os que estão com o IPVA atrasado. A ação foi do vereador João Bililiu (PPS).

O magistrado diz que a cobrança é feita em conjunto, multas e licenciamento, o que é lesivo. Claro que o Estado vai recorrer e tende a derrubar, mas Bililiu viveu seus 15 minutos de fama.

PCdoB marca ausência no Forró do Rui e faz pressão

Só falta Rui Costa falar oficialmente que a chapa é ele na cabeça, João Leão na vice, com Jaques Wagner e Ângelo Coronel na disputa do Senado. Isso não foi dito explicitamente, mas todas as conversas de Rui Costa anteontem no Forró do Rui, no Palácio de Ondina, indicam.

Lídice não, mas o PSB foi. Quem não foi por problema político foi o PCdoB, que quer indicar o suplente de Wagner. Rui explicou que a prioridade é do PSB, que já tem Lídice sem a vaga principal. Sem acordo.

A conversa foi até a madrugada, mesmo depois que a sanfona parou. No clima junino, alguns até brincavam. Diziam que antes havia o Forró Asa Branca e agora temos o Forró Chapa Branca. Político é um caso sério.

