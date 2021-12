Otto pede a Bolsonaro liberação do empréstimo de US$ 200 mi

O senador Otto Alencar (PSD) teve audiência ontem pela manhã com o presidente Bolsonaro, ao lado do colega senador do Rio, Arolde de Oliveira, mas cumpriu uma pauta bem baiana.

Pediu a liberação do empréstimo de US$ 200 milhões que o governo baiano está pleiteando junto ao Banco Europeu, e que precisa do aval do governo federal, e também a instituição de um programa de revitalização do rio São Francisco ao longo de 20 anos, com verbas carimbadas dos fundos ambientais.

No primeiro caso, Bolsonaro encaminhou pessoalmente ao ministro Paulo Guedes (Economia). No segundo, gostou da ideia.

Previdência — Bolsonaro perguntou o que Otto achava da reforma da Previdência. Ele colocou que há pontos sobre os quais não vai abrir mão, como o benefício da prestação continuada (BPC), concedido a pessoas com problemas de saúde, e também a aposentadoria rural, além da capitalização, que ele pessoalmente é contra.

– Os dois primeiros Bolsonaro admitiu que pode rever. Sobre a capitalização, calou.

Também sugeriu ao presidente que se esforce para acalmar o clima de beligerância entre o governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

– Já tivemos um ano e meio de crise com Dilma e mais o governo Temer. O Brasil não aguenta outra crise.

Tchau internet de estudantes

Dos 72.684 estudantes que revalidaram o cartão da meia-passagem até anteontem, apenas 10.835 optaram pela novidade da revalidação via internet (Kim Recargas).

Os outros 61.849 escolheram o método presencial, nos postos SalvadorCard, apesar das filas que marcam os dias anteriores a 31 de março, quando expira a validade do ano anterior. Mas a revalidação pode ser feita o ano todo. Quem tiver créditos pode usar até a próxima recarga.

O prato feito de Amargosa

Rosalvo Barbosa (PV), ex-prefeito de Amargosa, hoje assessor de ACM Neto, que se coloca como candidato em 2020, almoçava ontem no restaurante da Assembleia com o deputado Dal (PP) e a esposa, Maíra, que é pré-candidata declarada a prefeita.

Acordo para 2020? Pelo tom da descontração, é bem provável. Aliás, nesse almoço aí quem deve colocar as barbas de molho é o prefeito Júlio Pinheiro (PT), adversário dos dois.

Esperando as corvetas

Embora tenha sido anunciado para ontem, o resultado da licitação feita pela Marinha para a construção de sete corvetas da classe Tamandaré não saiu. Ficou para entre 2 e 5 de abril.

Mas a Odebrecht, que lidera o Consórcio Villegagnon (com a Naval Group e a Mectron), se diz confiante. Até porque, entre os nove concorrentes, foi o único que não apresentou um protótipo e sim corveta, que já navega nos mares do planeta.

Sérgio da Gameleira: ‘Eu tive uma herança maldita’

Comandando uma gestão bastante criticada, Luiz Sérgio Suzart Almeida, ou simplesmente Sérgio da Gameleira (PSB), prefeito de Jequié, diz que se a lei mudar, como se cogita, pode vir a disputar novo mandato em 2020.

Ele era o vice de Tânia Brito (PP), que em 2016 passou três meses afastada, quando assumiu. Também em 2016 se elegeu, mas nunca convenceu. Sérgio diz ser vítima da herança maldita que lhe caiu no colo:

– Ficou difícil porque herdei uma dívida de R$ 60 milhões, sem falar em outros R$ 40 milhões do Instituto da Previdência municipal.

Mas diz que tem seus trunfos. Cita que numa avaliação do Tesouro Nacional recebeu letra A, algo que só Camaçari e Feira de Santana lograram.

