Otto defende voto aberto e renovação na chefia do Senado

O senador Otto Alencar (PSD-BA) defenderá o voto aberto para a presidência do Senado e adiantou que há um grupo de senadores que se articula na apresentação no Plenário da Casa de um requerimento neste sentido. Otto ainda não assinou o documento, mas se prontificou a apoiar a iniciativa:

– Não tenho o que esconder. O que eu penso, o que vou fazer, isso tem que ser claro.

Sobre apoio, disse que o partido se reunirá dia 29 de janeiro para discutir o direcionamento a ser tomado e que ainda espera o posicionamento final sobre a candidatura do colega de partido Ângelo Coronel, em quem votará caso haja viabilidade de vitória do correligionário.

Questionado sobre como está o cenário da disputa, afirmou que ainda está “confuso”, com candidatos indefinidos. Em relação a nomes, como o de Renan Calheiros (MDB), negou que seria eleitor dele e defendeu um nome novo.

– Tem que haver uma renovação, uma alternância de poder dentro do parlamento.

Otto Alencar avalia ainda que o presidente do Senado tem que garantir autonomia e independência em relação aos outros Poderes.

– Não pode ser um presidente que tenha que obedecer com fidelidade canina ao presidente da República, porque deixa de ser Senado para ser um apêndice do Palácio do Planalto.

Luta, não homenagem

Os deputados federais Afonso Florence e Nelson Pelegrino transformaram um dia de homenagem num dia de luta. O Dia Nacional dos Aposentados e da Previdência Social, celebrado ontem, foi a faísca para destilarem críticas e exaltarem resistência à reforma da Previdência – ainda em construção.

O tom, como de costume, foi de ataques ao atual governo e pessimismos quanto à reforma.

Político youtuber

O ex-candidato à presidência da República Fernando Haddad, mesmo após a derrota nas urnas em outubro do ano passado, deve permanecer com destaque em frente às câmeras. Claro, bem longe do Palácio do Planalto. É que o petista cogita criar um canal no YouTube, que segundo a assessoria do ex-prefeito de São Paulo, já foi até tema de reunião.

Haddad vai virar youtuber político?

Partido empoderado

O PTB Mulher da Bahia lançou essa semana uma campanha de filiação, que segundo o deputado federal Benito Gama, foi um evento de “mulheres empoderadas”.

– Mais uma vez mostramos porque o PTB tem o maior movimento político de mulheres do Brasil! – exaltou o baiano, que ficou sem mandato nesta legislatura, mas, ao que parece, longe de se desligar do partido e da legenda.

Pastor Isidório quer ser capitão como Bolsonaro

É polêmica, mas o Pastor Sargento Isidório levou no bom humor a sua renúncia ao cargo de deputado estadual nos últimos dias do mandato para voltar à corporação da Polícia Militar e lá se aposentar.

Ontem, publicou um vídeo em que começa um canto triste, sobre despedida, mas logo recuperou a seriedade esperada de um parlamentar para dar as devidas explicações, sem fazer uma graça aqui e ali.

Avisa que segue para Brasília, onde assume como deputado federal dia 1º de fevereiro, “apoiando tudo que for bom da presidência da república”, e que após 38 anos como sargento, quer ser capitão como Jair Bolsonaro.

REGISTROS

Fora, Maduro

Assim como Jair Bolsonaro, que reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela, o deputado federal e presidente estadual do Democratas, José Carlos Aleluia, divulga que apoia um governo de transição no país caribenho. Pelas redes sociais divulgou, inclusive, que esta é a posição da União dos Partidos Latinoamericanos, entidade que abrange 20 partidos de 17 países da região e da qual é o vice-presidente.

À vontade

Ontem, no Rio de Janeiro, teve político da Bahia como convidado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no sorteio dos grupos da Copa América 2019. Lá esteve José Rocha, o líder do PR na Câmara dos Deputados, um nome bastante conhecido no meio esportivo, seja como ex-presidente do Esporte Clube Vitória, relator da Nova Lei Pelé, autor do projeto que moderniza a legislação para a profissão de treinador de futebol, entre outros. Estava radiante.

– Para nós baianos, a satisfação é maior pelo fato de já estar definido que o Brasil estreia na competição jogando na Fonte Nova, em Salvador, 18 de junho

adblock ativo