Os governadores ‘paraíba’ têm encontro amanhã em Salvador

Quinze dias depois de o presidente Bolsonaro ter chamado os governadores do Nordeste de ‘paraíba’, com a ressalva a posteriori de que referia-se apenas a Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, e uma semana depois de ter recebido um chega pra lá do baiano Rui Costa no caso do aeroporto de Vitória da Conquista, os nove governadores nordestinos estarão juntos amanhã em Salvador.

A agenda oficial é a consolidação do Consórcio do Nordeste, uma conjugação autorizada pelas assembleias de cada estado que permitirá ações conjuntas, como compra de medicamentos, realização de obras e principalmente a montagem de um Centro Integrado de Inteligência Policial, um avanço no combate ao crime organizado.

Tempero — Óbvio que o consórcio é novidade boa, mas o melhor é o tempero. Para além das pendengas com os casos Flávio Dino e Rui Costa, tem o fato de que, no Nordeste, Bolsonaro perdeu em todos os estados e tem dito, segundo os próprios governadores, Rui Costa incluso, que vai olhar é para o Sudeste, onde ele venceu bem.

Em miúdos, embora o discurso comum seja um apelo em favor da priorização dos interesses coletivos independentemente dos humores da política, na prática os governadores nordestinos estão criando mecanismos para viabilizar suas administrações sem a ajuda federal.

Ou seja, não querem pagar para ver o que já esperam.

Neto amplia o Primeiro

Dizem que ACM Neto tem um pé na esquerda e parece. Ele anuncia amanhã no Parque da Cidade (9h30) o aumento de R$ 50 para R$ 65 do valor do Primeiro Passo, benefício pago a 20 mil famílias de Salvador por criança matriculada em creche ou pré-escola em locais da cidade onde não há disponibilidade de vagas na rede pública ou conveniada.

Além do aumento, famílias que estavam em uma lista de espera vão se cadastrar.

Desafio para Salles, da Ufba

João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), conseguiu anteontem um feito inédito para os baianos: foi eleito presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

A missão de Salles será também um desafio. Enfrentará o corte de verbas pelo Ministério da Educação para as instituições federais, que o governo, segundo a comunidade acadêmica, quer privatizar.

Madre sofre com Petrobras

Madre de Deus, o menor município da Bahia, com apenas 32 km quadrados, onde fica o Terminal Marítimo da Petrobras na Bahia (Temadre), juntinho da Refinaria Landulpho Alves (em São Francisco do Conde), já sofre, em termos financeiros, com os novos tempos da Petrobras, segundo o deputado Niltinho (PP).

– Os investimentos em manutenção caíram muito.

E a privatização será boa?

– Sabe-se lá. É um caso de esperar para ver.

Rangel ainda espera o ok para as fábricas de aviões

Indignado porque em 2014, ainda no governo Dilma, a Agência Nacional de Avião Civil (Anac) mandou fechar 45 das 48 fábricas de pequenas aeronaves do Brasil, sob o argumento de que não tinha como fiscalizá-las, o Comandante Rangel disputou o Senado na Bahia pelo PSL. Teve 578 mil votos, ou 4,85%, um desempenho razoável, mas, para ele, o melhor: é dono, em Barreiras, de uma das duas fábricas baianas fechadas; Bolsonaro ganhou a presidência, ele cobrou e recebeu o sinal para aguardar.

Rangel produzia um avião por mês, ou 12 por ano. Mantém a estrutura para dar assistência às aeronaves que vendeu. E diz:

– Os únicos ganhadores com isso foram as empresas estrangeiras. Passamos a importar.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Vaca santa

Pernambucano de Floresta radicado na Bahia desde jovem, onde se formou em medicina, Manoel Cavalcanti Novaes virou uma lenda na política da Bahia. É dele o recorde absoluto de eleições para deputado federal: 12 mandatos consecutivos.

Consagrou-se nos seus tempos por uma fidelidade sem tréguas ao Vale do São Francisco, ainda hoje lembrada.

Conta Sebastião Nery que Novaes estava em Irecê fazendo comício quando um vereador tomou a palavra, no microfone:

– Minha gente, quem foi que deu essa perfuratriz a Irecê, não foi o Novaes?

– Foooiii!

– E a perfuratriz não é quem nós dá água?!

– Éééé!

– E as vacas que dão leite aos nossos filhos não bebem água?!

– Beeebem!

– Então quem dá leite aos nossos filhos não é o Manoel Novaes?!

– Éééé!

– Então, minha gente, soltem os aplausos com muito entusiasmo e peito estufado! O Novaes é a vaca santa do sertão!

