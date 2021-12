Oposição a Rui coloca lenha na fogueira sobre ajuda ao Ceará

– Os criminosos também não gostaram da medida porque o que estamos pregando, e vamos colocar em prática, é a união do Nordeste contra o crime.

A afirmação é do governador Rui Costa, e defendida pelo futuro líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosembeg Pinto (PT), como resposta à oposição que criticou o envio de 100 policiais militares baianos ao Ceará.

Se os criminosos de lá não gostaram da presença dos policiais baianos (a PM baiana é uma das mais ostensivas do País), certamente, por aqui, os criminosos vibraram, haja vista a chegada do Carnaval.

Desgaste – Não parece razoável que o governo tenha preferido ajudar o estado-irmão nordestino, em detrimento do aumento da violência na Bahia. Os adversários de Rui não perdoaram e aproveitam o ensejo do desgaste político do governo com a recente reforma aprovada em caráter de urgência na Alba no fim do ano passado.

Para alguns, este decreto de Rui carregaria motivos suficientes para uma possível CPI, e especulam que o segundo mandato do petista, como já disse ACM Neto, poderia seguir o rumo do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas Rui ainda tem uma considerável maioria na Alba e a oposição precisará trabalhar duro, caso queira jogar “caroço nesse angu”.

Menos Brasília

O governador Rui Costa (PT) defendeu o fortalecimento da Federação. Durante a cerimônia de posse do presidente e da nova diretoria da União dos Municípios da Bahia (UPB), argumentou que o modelo é forte em outros países:

– No Brasil, a Federação, ao longo de décadas, foi fragilizada, tanto pelos estados quanto municípios, e chegou a hora de inverter esse jogo para melhorar a vida das pessoas.

Mais Brasil

Questionado de que a situação era melhor para a Bahia quando existia um alinhamento entre os governos federal e estadual, Rui negou qualquer problema.

– O que interessa para o governo federal, estadual ou municipal é fazer mais para as pessoas. E consegue fazer mais quem deixa o interesse político partidário de lado. Espero encontrar quem pensa assim.

A ajuda ao Ceará, foi partidária?

Dormiu no ponto

O PCdoB da Câmara dormiu no ponto. Na última segunda, a legenda publicou um vídeo na conta do Facebook em que o deputado federal pela Bahia Daniel Almeida faz críticas ao novo governo. Normal, é o ofício da oposição.

No entanto, deveria ter sido postado antes do dia 1º de janeiro, uma vez que Almeida fala no vídeo que o partido vai “esperar que ele tome posse”. É melhor correr atrás do bonde.

O tempo é curto para Marluce Vieira Lima

A Justiça fixou para 15 de fevereiro o depoimento de Marluce Vieira Lima, mãe de Geddel e Lúcio Vieira Lima. Ela já obteve na Justiça o direito de ser julgada em 1ª instância e o processo já está na 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, uma vez que tem residência na capital. Os R$ 51 milhões encontrados no apartamento, no bairro da Graça, em Salvador, não têm origem comprovada e analistas dão como certa a condenação do clã.

Lúcio disse ontem a uma rádio que a política está “muito criminalizada”. Sem ser reeleito após dois mandatos, ele perde o foro privilegiado e pode ganhar o destino do irmão preso, se comprovadas as irregularidades.

adblock ativo