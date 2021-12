Operação Faroeste, do TJ ao oeste baiano, a perplexidade imperou

O 19 de novembro de 2019 virou data histórica na Justiça da Bahia. O fato: na véspera da eleição para a presidência do TJ-BA, a PF deflagrou a Operação Faroeste, que afastou o atual presidente da corte, Gesivaldo Brito, a antecessora, Maria do Socorro Santiago, e os dois candidatos que polarizavam a disputa, Olegário Caldas e Graça Osório, todos acusados de venda de sentenças.

É algo nunca visto, ainda mais com o tempero de dois assassinatos. Em nota, o TJ disse que se ‘surpreendeu’. Óbvio, talvez pelo momento, o da eleição, e pelo desfecho de uma denúncia da qual muito se falava, mas ninguém, nem no âmbito da Justiça nem do político, arriscava carimbar.

Do Paraná — Há mais de 20 anos que produtores de Formosa do Rio Preto, um longínquo município lá na divisa com o Piauí e o Tocantins, batia nas portas de políticos e meios de comunicação se dizendo vítimas de grilagem.

Falavam que eram donos das terras e de repente apareceu um novo dono, o borracheiro José Walter Dias, com o aval da Justiça. Ao todo, os que se dizem vítimas, 340 produtores. Alguns eram do Paraná. Como os políticos baianos se esquivaram da briga, recorreram aos conterrâneos que toparam a briga e levaram o caso para a Comissão de Agricultura da Câmara, fato que deflagrou a ação do MPF e da PF. No oeste não houve festa ontem. Os produtores que pagavam as propinas se dizem vítimas duas vezes. Agora também estão sendo investigados.

Coronel e o acordo maldito

Uma rádio de Barreiras anunciou ontem que no bojo da questão em Formosa ‘tinha um senador envolvido’.

O caso: em maio de 2017, então presidente da Assembleia, Angelo Coronel (PSD), hoje senador, em nome da ‘pacificação do oeste’, celebrou o acordo em que os produtores que se diziam vítimas de grilagem pagassem 23 sacas por hectares ao borracheiro José Valter Dias. O pagamento é citado na sentença como fruto da ação criminosa.

Deputados do Brasil na Bahia

Começa hoje e vai até sexta em Salvador a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), promovida pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), tido como o maior evento parlamentar da América Latina.

A deputada baiana Ivana Bastos (PSD), que integra a diretoria da Unale e deve ser eleita presidente sexta, diz que 150 deputados já estão em Salvador e esperam-se 482, mas no total virão 1.500 pessoas.

Representação negra é baixa

Negro e também bispo da Igreja Universal, o deputado Márcio Marinho (Republicanos) subiu ontem na tribuna da Câmara para falar do Dia Nacional da Consciência Negra.

Lembrou que mais da metade da população brasileira é de negros e pardos, mas a sub-representação é visível:

– Aqui nesta Casa, onde todos deveriam ser representados, somos menos de 25% dos 513 deputados. Fomos vítimas na escravidão e continuamos vítimas.

3,2 mil pessoas foram ver Santa Dulce no feriadão

Já que falamos de pecadores acima, uma pausa para o lado sacro. Exatas 3.193 pessoas assinaram o livro de visitantes do Memorial Irmã Dulce durante os dias do feriadão da semana passada. Chegaram em 56 ônibus e 55 vans. Na sexta foram 1.437; sábado, 1.178; e domingo, 1.257, movimento nunca registrado, segundo Maria Rita Lopes Pontes, a superintendente das Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid), que tende a aumentar no verão.

Aliás, nas cercanias do Largo de Roma, onde fica o Memorial de Irmã Dulce, a prefeitura de Salvador está trabalhando na conexão da Avenida Dendezeiros com o Largo do Bonfim; e o governo do estado, da Avenida Luiz Tarquínio com o Largo de Roma. O Caminho de Areia, o acesso para a Ribeira, foi esquecido.

