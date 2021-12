ONU discute o clima em Salvador enquanto Bolsonaro faz o barraco

Lembra daquele encontro da ONU em Salvador que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cancelou em maio dizendo que não ia fazer uma reunião ‘para a turma comer acarajé’?

Pois ele vai acontecer esta semana, de amanhã a sexta, no Wet’n Wild (um improviso, já que Salvador está órfão de centro de convenções), com acarajé e tudo. Ressalte-se: o ministro teve que recuar porque ACM Neto deu testa e ganhou. Nem Ricardo Salles nem Bolsonaro estão lá muito preocupados com questões climáticas.

Polêmica - Mas por uma dessas felizes ironias do destino o encontro da ONU acontece justamente no momento em que Bolsonaro dispensou a ajuda da Alemanha e Noruega para a preservação da Amazônia.

Seja como for, se o mundo e o planeta pouco podem esperar de bom, Salvador já ganhou, especialmente o trade turístico. Nada menos que quatro mil pessoas de todos os pontos do planeta estarão aqui.

André Fraga, o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, o núcleo ambientalista da capital baiana, diz que, num encontro dessa magnitude, haverá vozes discordantes. E cita que a questão climática é um fato preocupante no planeta.

Ora se é. O Sistema de Alerta do Imazon aponta que a Amazônia perdeu este ano 1.287 km² de florestas, duas áreas de Salvador. E o clima no planeta todo dia muda para pior. O do governo brasileiro é que se mantém estável. No cocô.

Até a ponte, sofrimento

Líderes empresariais da Ilha de Itaparica dizem estar vivendo um momento com duas grandes expectativas, uma ruim e a outra uma grande interrogação.

A ruim: até a ponte Salvador-Itaparica se tornar realidade vão sofrer muito mais com o ferryboat, com poucos barcos e sem reposição.

A interrogação: e quando a ponte chegar, como estarão questões essenciais como saneamento, hoje já bastante precário?

Itabuna e a Nestlé, sofrer

Vereadores de Itabuna tentam fazer uma reunião com o comando da Nestlé para tentar reverter a decisão, já anunciada, de fechar a fábrica local e transferi-la para Feira de Santana.

Segundo o deputado Pedro Tavares (DEM), o ato é generalizadamente repudiado.

Mas jornalistas grapiúnas dizem que o problema revela uma outra situação grave, a indigência de Itabuna em matéria de representação política. Não tem.

A perda é nos empregos

Marcos Lessa, criador e coordenador do Festival do Chocolate, diz que a perda maior do fechamento da Nestlé é no número de empregos, em torno de 200, já que em matéria de insumos a indústria praticamente nada compra lá, muito menos de cacau.

– Pior de tudo é a falta de políticas para a atração de novos investimentos. O Centro Industrial de Ilhéus parou no tempo, o de Itabuna também. Lamentável.

Baianos abraçam a música de Nizan para Santa Dulce

Pequena Gigante, a música que o publicitário Nizan Guanaes compôs para homenagear Irmã Dulce, a santa da Bahia, com um toque de africanidade, foi abraçada de voz e alma pelos artistas baianos, inclusos os top, como Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Saulo e Cia.

Eles estarão congregados no CD A Bahia Canta a Sua Santa, organizado pelo próprio Nizan.

A forma como eles se apresentarão em público ainda está sendo decidida, já que a missa festiva para celebrar a canonização, dia 20 de outubro, é da Igreja. Lá só serão permitidos bandas e cantores sacros.

Mas a festa vai seguir. Roberto Laborda, baiano radicado na Espanha, onde comanda uma ópera, já prometeu dar a contribuição dele, lá e cá.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Sócio oculto

Essa quem conta é Cleraldo Andrade, ex-deputado.

Cearense de Saboeiro, juazeirense por adoção, Etelvir Dantas, deputado estadual depois federal, marcou época no entorno do Velho Chico, primeiro como dono de uma rede de supermercados em Juazeiro e Petrolina, depois como pioneiro do agronegócio, hoje forte e pujante, antes incipiente.

Ano 1975, o governo encampou a tese do físico baiano Bautista Vidal e lançou o Proálcool, o programa que pretendia transformar o etanol em combustível de carro, hoje uma realidade.

Etelvir embarcou de corpo e alma, plantou vastas extensões de cana

na região, investiu muito dinheiro, mas, na hora de montar a usina, o projeto empacou, começou a enfrentar dificuldades, caiu no tititi. Foi nesse clima que um dia ACM o encontrou:

– Quer dizer, Etelvir, que você anda espalhando para todo mundo que eu sou seu sócio?!

– Eu não digo, mas se o senhor quiser, as portas estão abertas.

O projeto quebrou

