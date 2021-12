Odebrecht, o amigo de Irmã Dulce, e as três lições que tirou da santa

Dizem no mundo político que a Lava Jato produziu um erro grosseiro contra o Brasil. Ao invés de punir quem cometeu crimes, atacou as empresas. Na 2ª Guerra Mundial, a Bayer fez veneno para os nazistas e a Volks era fábrica de guerra. As duas empresas até hoje estão aí. Por muito menos, a Odebrecht e a OAS quase morrem.

Se vivo fosse, Norberto, o fundador da Odebrecht, falecido em 2014, faria 99 anos anteontem. A Fundação Odebrecht, por ele criada, reverenciou sua memória, justo na se mana da canonização de Irmã Dulce, de quem era amigo.

O hospital — Foi ele quem construiu o atual Hospital de Irmã Dulce. E, apesar da Lava Jato, estaria feliz.

Contava ele que Irmã Dulce certa vez o procurou pedindo ajuda. Começou a dar conselhos empresariais, querendo ensiná-la a administrar, ela coçava a orelha esquerda:

– O que estou falando não lhe interessa, Irmã?

– Não, meu filho. Estou apenas tapando uma orelha porque não quero que o que você está me ensinando entre por uma e saia por outra. Quero que entre por uma orelha, vá para o cérebro e desça para o coração.

E ele concluía:

– Nesse dia eu aprendi que Irmã Dulce falava três idiomas. O primeiro era o da mente, pelo desejo de aprender. O segundo era o do coração, aprendia para amar sempre mais. E o terceiro era o das mãos, pois praticava pelo amor o que aprendia.

Colaborou: Cleidiana Ramos, direto do Vaticano

Dorothy Stang, Chico Mendes e os índios no Ofício Mártires

A imponente Igreja de Santa Maria in Transpontina, situada a poucos metros da Basílica de São Pedro, em Roma, abrigou ontem uma atividade cheia do calor da Igreja Latino-Americana no auge da Teologia da Libertação e do protagonismo de movimentos como as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).

Durante pouco mais de uma hora, no templo que tem uma longa história, religiosos e leigos, incluindo uma delegação de indígenas brasileiros, celebrou o chamado Ofício dos Mártires da Caminhada.

A celebração, que integra a programação do Sínodo para a Pan-Amazônia, é uma homenagem a católicos que morreram em ações de defesa aos povos da Amazônia, como a irmã Dorothy Stang, assassinada aos 73 anos, em 2005, no Pará. Chico Mendes também está no grupo dos reverenciados em memória. Os baianos estavam lá.

Luiza Maia e Caetano juntos

Luiza Maia, ex-deputada e ex-mulher do ex-prefeito de Camaçari e ex-deputado Luiz Caetano, que está inelegível e agora quer emplacar a atual mulher, Ivoneide, como candidata a prefeita, diz que nas eleições do próximo ano em Camaçari já tem rumo claramente definido: vai apoiar Ivoneide, sem grilos:

– Nos separamos (ela e Caetano) e já casei com outro. E casei primeiro. E também fui madrinha do casamento deles.

Sem grana e sem tempo de tevê, o PTC vai à guerra

Excluído da partilha do Fundo Partidário por não ter atingido ano passado a quantidade mínima de votos para vencer a cláusula de barreira e também sem tempo de televisão, o pequenino Partido Trabalhista Cristão (PTC) fará hoje, no Centro Cultural da Câmara de Salvador, o seu encontro estadual para alinhavar suas metas para 2020.

Uma decisão já está tomada: Rivailton Pinto, o presidente, será candidato a prefeito de Salvador.

O PTC tem hoje dois prefeitos entre os 417 da Bahia e 90 vereadores. Vive (ou sobrevive) das doações deles. E Rivailton se diz otimista:

– Nós queremos provar ao Brasil que somos capazes de andar com os próprios pés.

Quem sabe, eles poderão conseguir?

REGISTROS

A Unale vem aí 1

Salvador vai sediar, de 20 a 22 deste, o encontro com deputados estaduais de todo o País. É a 23ª Conferência Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais. Com o tema Humanizando as Leis em um tempo novo, vão discutir questões como suicídio, automutilação, violência contra a mulher e segurança.

A Unale vem aí 2

A deputada baiana Ivana Bastos (PSD), que é secretária-geral da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), diz que todas as contribuições serão entregues à Fundação Getúlio Vargas para a formulação de uma estratégia nacional.

Gil com Bela

Andando anteontem na Cantina da Lua, no Rio Vermelho, Gilberto Gil disse a Chocolate da Bahia que vai estar presente na homenagem que a Assembleia fará à filha, Bela Gil, que quarta que vem receberá a Comenda 2 de Julho da Assembleia.

São Sebastião do Passé

São Sebastião do Passé completa 93 anos de emancipação amanhã. Durante sessão solene na Câmara, o historiador Alberto Valente vai lançar o livro O Patrimônio Histórico e Cultural de São Sebastião do Passé.

