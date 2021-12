O primeiro debate deu o tom do jogo: todos contra Rui ou vice-versa

No primeiro debate da peleja 2018, o da Band, deu a lógica: todos contra Rui Costa, o favorito, líder nas pesquisas, governador bem avaliado, 12 partidos aliados, mais tempo de tevê, contra seis outros candidatos que só contam com as minguadas cotas que terão.

Marcos Mendes, por exemplo, diz que o PSOL recebeu em torno de R$ 100 mil e que, pelas contas feitas, a campanha dele vai ficar aí com R$ 60 mil. Os outros dizem que ainda não há dados precisos. Mas sinalizam que, no conjunto da obra, a diferença é brutal (ironicamente, o próprio Rui Costa é contra a reeleição).

A cara do jogo — Nem por isso ele se sente ou tem razão para se sentir constrangido, muito pelo contrário. Em 2016 Zé Ronaldo prefeito de Feira de Santana, bem avaliado e candidato à reeleição, esmagou os adversários, ficando com 71,12% contra 15,71% de Zé Neto

(PT), aliado de Rui. Também em 2016 ACM Neto, bem avaliado e candidato à reeleição, esmagou os adversários, com 73,99%, contra 14,55% de Alice Portugal (PCdoB).

Agora, o bem avaliado candidato à reeleição é Rui. Ronaldo e Neto estão no outro lado. Vão ser esmagados ou dar a virada? Esse é o jogo.

E é nesse jogo que Ronaldo estreou outra faceta, a de opositor pauleira. Rui saiu se queixando da falta de verdade nos ataques. É do jogo (muitas vezes sujo). Seja como for, está dada a largada.

Célia Sacramento brigou com Neto, mas é reconhecida

No debate da Band anteontem, Célia Sacramento, a vice de ACM Neto na primeira gestão (quando era do PV), hoje candidata ao governo da Rede, não escondeu que ainda se sente magoada por ter sido preterida em 2016.

– Neto me deu um golpe.

Ela falou com a ressalva de que se encontrasse o prefeito o cumprimentaria. ‘Tenho educação’.

Neto estava lá e os dois não se encontraram, mas em bate-papo ele deixou escapar que o problema com Célia foi a própria Célia.

– Ela brigou com todo mundo, menos comigo.

Neto, todavia, como outros presentes na conversa, como o deputado José Carlos Aleluia (DEM), reafirmou que Célia Sacramento foi decisiva para a vitória dele em 2012.

adblock ativo