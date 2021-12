O PR da Bahia no fogo cruzado entre Jair Bolsonaro e Rui Costa

O PR baiano, partido da base de Rui Costa que tem a Secretaria de Turismo do Estado, saiu das urnas deste ano menor. Tem três deputados federais, Zé Rocha, Jonga Bacelar e Zé Carlos Araújo, o presidente.

Os dois primeiros se reelegeram, Zé Carlos não. Ficou com dois. Tem três deputados estaduais, Paulo Câmera, Vítor Bonfim e Reinaldo Braga. O primeiro, doente, não disputou a reeleição, o segundo se reelegeu, e o terceiro perdeu. Ficou com um.

E agora, como vai ficar no governo de Rui Costa? Fala Zé Carlos Araújo:

– Estamos esperando Rui nos chamar para conversar.

Bolsonaro

No plano federal, Jonga Bacelar, que sempre foi o patinho feio para o governo baiano, visitou Jair Bolsonaro na véspera da eleição e festejou a vitória. E os outros dois?

Zé Carlos Araújo diz que o partido, do ponto de vista nacional, sempre respeitou as alianças estaduais e até agora não tomou decisão sobre a nova situação.

Zé Rocha é mais incisivo:

– Eu votei e apoiei Haddad. Mas sou partidário. Hoje temos 33 deputados, a sexta bancada, alguns foram Haddad, outros Bolsonaro. Vamos ver os projetos que ele (Bolsonaro) vai mandar.

E se o PR se ajustar com Rui cá, mas Bolsonaro não aceitar o jogo duplo de governo lá, mas oposição cá, como é que fica?

Seria algo novo na política brasileira, o alinhamento total. Mas a opção é possível.

Oposição se reúne na Alba

Os oito deputados da oposição a Rui Costa reeleitos e os nove recém-eleitos vão se reunir hoje na Assembleia para fazer a primeira articulação em bloco no pós-eleição: discutir a união na eleição para a mesa diretora da Casa.

Luciano Simões (DEM), reeleito, diz que a unidade agora é fundamental:

– Temos três vagas na mesa. Vamos negociar.

Ele diz que já foi cantado por três colegas, nada fechado.

Adolfo pede o apoio de Rui

Já com carta branca do senador Otto Alencar, presidente do PSD, para cair em campo, o deputado Adolfo Menezes diz que nos próximos dias irá conversar com Rui Costa para dizer que gostaria muito de ser presidente da Assembleia.

– Acho que tenho créditos e méritos.

Na base governista, ele concorre com Rosemberg Pinto (PT) e Nelson Leal (PP). Dizem lá que o caso se afunilou por aí.

Ressaca de sindicalistas

A professora Ana Angélica Bastos, que integrava a direção da APLB-Sindicato até meados deste mês, revoltou colegas e dirigentes sindicais ao postar uma foto nas redes sociais após a divulgação do resultado eleitoral.

Nela, a educadora aparecia envolvida numa bandeira do Brasil, simulando armas com os dedos (o símbolo de Bolsonaro) e bradando: “É tanta felicidade que meu coração está a mil por hora”.

Nas redes, foi linchada.

Quixabeira, a população cai e o prefeito protesta

Reginaldo Sampaio (MDB), prefeito de Quixabeira, município da região de Jacobina, a 300 km de Salvador, anda injuriado com o IBGE. Nas projeções populacionais da instituição, o município só faz encolher: eram 10.200 habitantes, caiu para 9.400 ano passado e agora só tem 8.960.

– Como isso é possível, se nós temos 8.096 eleitores? Não perdemos dinheiro do FPM porque não temos mais para onde cair, já somos dos mais baixos. Agora, a gente perde dinheiro no ponto crucial, a saúde.

Ele diz que Quixabeira mantém uma casa de apoio em Salvador e todo santo dia os carros saem de lá em busca de médicos. E o IBGE aparece para complicar a situação.

adblock ativo