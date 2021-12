O Nordeste, já muito pobre, grita para não ficar ainda mais pobre

São Paulo sozinho tem um PIB, segundo o IBGE, de R$ 1,349 trilhão. É quase duas vezes e meia a mais do que os nove estados nordestinos juntos; oito vezes e meia maior do que os R$ 159 bilhões da Bahia, o oitavo do País e primeiro do Nordeste; 13 vezes mais do que Pernambuco, 10º do Brasil e segundo do Nordeste; e 56 vezes mais do que o Piauí, o mais pobre entre os nordestinos.

Os números foram expostos ontem em Salvador no IV Encontro dos Presidentes das Assembleias do Nordeste, o ParlaNordeste, para deixar claro um fato: se a reforma da Previdência passar como o governo propôs, para os nordestinos será um desastre.

Fonte de renda — Nelson Leal (PP), presidente da Alba, anfitrião do encontro, sintetiza a questão:

– Veja o caso do BPC (benefício da prestação continuada, concedida a incapacitados por doenças e afins). O governo quer reduzir de um salário mínimo para R$ 400. Mais que um problema social, vai nos criar um gravíssimo problema econômico.

Themístocles Filho (MDB), presidente no Piauí, diz que o estado arrecada R$ 10 bilhões por ano e gasta com a Previdência R$ 1 bilhão.

– Queremos reforma da Previdência, mas não a reforma que vai prejudicar pobre. O governo despeja mais recursos na economia, via a Previdência dos pobres, do que de FPM para os municípios. A sangria não está aí.

Em suma, esse é o tom principal da Carta de Salvador.

Themístocles, o mais longevo

Themístocles de Sampaio Pereira Filho, ou simplesmente Themístocles Filho (MDB), é uma raridade na política do Brasil: ele está na presidência da Assembleia Legislativa do Piauí há oito mandatos consecutivos, caminhando para 16 anos, um recorde.

Qual é o segredo?

– Quem vota é o deputado. Pergunte a eles.

Segundo a baiana Ivana Bastos (PSD), é simples:

– Ele defende mais os deputados do que o governo.

Ilha de Maré sem professor

Ilha de Maré, uma das bucólicas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, pertencente a Salvador, vive uma situação bastante singular: a escola municipal de lá está sem professor de português.

Ou pior, este ano 18 iniciaram a empreitada, mas logo desistiram, argumentando a dificuldade de chegar, o que os obriga a acordar muito cedo. Os que recusam são concursados. Pior é no subúrbio, onde muitos desistem por falta de segurança.

Mauro no vai e vem de Lauro

Ligado ao vice-governador João Leão, Mauro Cardim, que era secretário do Planejamento em Lauro de Freitas e se colocava como candidato, mesmo sabendo que a prefeita Moema Gramacho (PT) vai para a reeleição, finalmente foi exonerado.

Moema preferiu renomeá-lo para o gabinete dela, mantendo-o perto. Mauro entrou de férias, mas já disse que não vai aceitar.

– Eu continuo candidato. E aí não vai dar liga.

Na briga feirense, Colbert tem Targino no caminho

Diz o deputado Targino Machado (DEM), líder da oposição na Assembleia, que a angústia e a ansiedade por uma candidatura a prefeito de Feira de Santana são zero e a vontade ‘está de stand by’, mas parece que ele ligou o plug.

Ontem, nas entrevistas que deu ao participar do ParlaNordeste, o prefeito Colbert Martins (MDB) virou alvo preferencial:

– Colbert não mudou nada. Nem um porteiro.

Lá em Feira, Colbert se diz tranquilo:

– Eu não fui eleito prefeito, fui eleito vice. Estou sendo leal com o grupo pelo qual me elegi, que inclusive Targino integrou, e serei leal até o fim. Inclusive com a vereadora Cíntia Machado, PRB (sobrinha de Targino), tenho um relacionamento muito respeitoso.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Desprevenidos

Conta Sebastião Nery que José Maria Alckmin, secretário da Fazenda de Juscelino Kubitschek em Minas, recebeu um eleitor:

– Dr. Alckmin, meu filho nasceu e me pegou desprevenido.

– Meu caro, você namorou, fez o filho, passou os nove meses e ele pegou desprevenido, imagine eu, que estou sabendo agora!

