O jogo está indo por Bolsonaro, Alckmin, Ciro e o que Lula mandar

Pesquisa do Instituto Paraná ontem divulgada ouvindo 2.002 pessoas em 168 municípios do País, de 9 a 12 últimos, mostra que na boquinha do início da campanha 2018 Lula lidera com 30,8%, seguido de Jair Bolsonaro, com 22%, Marina Silva, 8,1, Geraldo Alckmin, 6,6, Ciro Gomes, 5,9, e Álvaro Dias, 4.

Se tira Lula e põe Fernando Haddad, todos ganham um pouquinho, mais Ciro e Marina. Bolsonaro fica com 23,9, Marina, 13,2, Ciro, 10,2, Alckmin, 8,5, Álvaro Dias, 4,9, e Fernando Haddad 3,3.

Afunilando — O cenário confirma a tese do senador Roberto Muniz (PP), segundo a qual o País está dividido em três blocos distintos e equitativos, os petistas, os antipetistas e os outros.

A pesquisa, mais esse mix somado às alianças feitas pelos candidatos, agora oficialmente registradas, dá alguns indicativos. O cenário, antes muito confuso e pulverizado, agora já não está tanto assim. Já vai se afunilando.

Bolsonaro tem 20% cristalizados, mas botou como vice o general Mourão e ficou do tamanho do segmento onde ele melhor transita, o militar. Dá para crescer? É difícil, mas essa é a aposta.

Alckmin construiu a melhor arrumação política de todos, com o apoio do centrão. Dá para crescer? Parece. Ciro e Marina, mais para o primeiro, e o indicado de Lula, tentam se viabilizar noutro campo, o da esquerda. O próximo presidente sairá desse bolo aí.

