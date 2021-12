O forró pede para viver feliz. Está perdendo a batalha por descaso

A sessão especial que a Comissão de Educação da Assembleia realizou ontem para proclamar a valorização das matrizes do forró e festas juninas da Bahia virou um dia de esperança em clima de festa. O hino nacional foi puxado por sanfonas, que na saída entoaram Asa Branca como símbolo da alma sertaneja.

Na festa o toque é da esperança de que os governos ajustem o pé. A própria Assembleia aprovou em 2015 a Lei da Zabumba, que obriga a contratação de 60% de artistas comprometidos com a cultura, nunca cumprida, segundo Fabíola Mansur, ‘por falta da regulamentação que possibilita a fiscalização’.

Baixaria — Talvez seja um pouco mais. O deputado Zó (PCdoB) diz que nem o próprio São João da Assembleia, no ano passado, cumpriu o que ela aprovou:

— Imagine. Se nem aqui teve o forró pé de serra, como cobrar dos outros?

A rigor, dos 63 deputados conta-se de dedo os que são de fato comprometidos com a causa: além de Fabíola e Zó, Fátima Nunes (PT) e Aderbal Caldas (PP). Mas a própria Fátima admite que é difícil:

— Nós aprovamos aqui a Lei Antibaixaria. E imagine você que anteontem eu estava no povoado de Cariaca (Senhor do Bonfim) e lá me aparece uma tal de Banda Lamba Saia cantando: ‘Joguei uma bomba num cabaré/Caiu pedaço de puta pra todo lado? Catei para formar uma mulher’. Eu fui lá e pedi que me respeitassem.

É tudo o que o forró quer.

Irmã Dulce, a comenda

Autor de um projeto de resolução que institui a Comenda Irmã Dulce para homenagear quem presta relevantes serviços sociais, assim que saiu a notícia da canonização o deputado Aderbal Caldas (PP) correu para cima dos colegas coletando assinaturas para dispensar formalidades e apressar a aprovação. Sucesso total. Até os evangélicos da casa assinaram.

– Irmã Dulce é unanimidade. Será uma honraria que muito vai honrar.

A calcinha que viralizou

Cláudia Oliveira (PSD), prefeita de Porto Seguro, voltou a virar sensação nas redes sociais. Num vídeo da inauguração de uma estrada domingo, ao lado do marido, Robério Oliveira (PSD), prefeito de Eunápolis, ela disse que um radialista iria ‘ficar linda’ de calcinha. Depois a filha Larissa fala alguma coisa e a ela disse que daria a calcinha de Larissa, que é azul.

O alvo era o radialista Anaildo Colônia, da rádio Super98. Saiu pela culatra.

Efeito Avianca vira escorcha

O deputado Pedro Tavares (DEM) estava indignado ontem. O preço da passagem Salvador-Ilhéus, apenas 40 minutos de viagem, que antes custava até menos que

R$ 300, estava ontem oscilando entre R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil e já chegou a R$ 3,1 mil.

A Avianca tinha um voo para lá, e ele acha que a gênese da questão está aí.

– Virou uma escorcha. Temos que falar com a Anac, algo precisa ser feito. Eu particularmente vou de carro.

Governo testa segurança da Copa América no Ba x Flu

O governo vai testar todo o esquema a ser adotado nos cinco jogos da Copa América na Fonte Nova, em Salvador, na mobilidade e na segurança, no jogo entre Bahia e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, dia 26, um domingo.

Na mobilidade, o metrô, que passa colado na Fonte Nova, é peça fundamental.

Na segurança é que está o tchã da parada. Em pontos-chave do entorno da Fonte Nova serão instaladas câmeras interconectadas com o sistema que permite o reconhecimento facial, o mesmo usado com sucesso no Carnaval de Salvador e na Micareta de Feira.

A Copa América começa dia 14 de junho com o jogo Brasil x Bolívia, e o primeiro em Salvador será Argentina x Colômbia, no dia seguinte.

