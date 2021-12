Dizem que tragédias não têm hora para chegar, não pedem licença e interrompem os sonhos. Talvez sim, quando elas são obras do acaso ou até mesmo do azar, mas o caso do Museu Nacional do Rio é típico daqueles que se encaixam bem nas chamadas tragédias anunciadas, se não morte matada por asfixia.

O arrocho foi gradativo, aplicado nos últimos três anos. Deveriam ser R$ 550 mil. Este ano, só chegaram R$ 52 mil. Até parece que não pagaram para ver. E viram.

O caso ganha o carimbo de tragédia anunciada, como todas as similares, com a desconsideração sistemática de obrigações elementares em situações de risco visíveis. Ontem, o ministro Carlos Marun, da articulação política, justificou cortes nas verbas da educação dizendo que o País gasta com a Previdência mais de R$ 1 bilhão por dia.

Ninharia — Culpa da Previdência? Piada. Uma rápida olhadela nas cifras da corrupção reveladas pela Lava Jato aponta que só Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, é acusado de ter desviado R$ 386 milhões. Um levantamento de peritos da PF mostra que as operações de investigação envolvem contratos da ordem de R$ 8 trilhões. Só da Petrobras desviaram R$ 21 milhões.

A violência que tantas dores tem causado aos brasileiros e o museu são vítimas de um modelo que perdeu o foco, o interesse coletivo. Por meios lícitos ou ilícitos, só se pensa no próprio umbigo. Dá nisso.

O fogo no museu, mais um caso de descaso que nasce na corrupção | Foto: Divulgação/ATarde

