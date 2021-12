O estranho caso da bala no gabinete do líder da oposição

Notícia também tem hierarquia e eis aí o caso típico de uma que descambou para a periferia midiática por conta de outra maior.

No dia que a PF desencadeou a Operação Cartão Vermelho, contra Jaques Wagner, no episódio da Fonte Nova, o deputado Leur Lomanto (MDB), então líder da oposição, adentrou o seu gabinete no terceiro andar do Anexo Wilson Lins e teve a surpresa: uma vidraça estava estilhaçada e na mesa, uma bala.

De onde teria saído a tal bala perdida? O presidente Angelo Coronel (PSD) chamou a polícia para tentar esclarecer o caso. Quer saber se a bala perdida é do mesmo calibre dos policiais da PM que fazem a ronda da área ou não.

— Pode ser que algum deles estivesse treinando e a bala ricocheteou. Estou aguardando o resultado.

Estranhíssimo — Leur, o líder da oposição da época (hoje é Luciano Ribeiro, do DEM), se diz tão surpreso quanto perplexo:

— É estranhíssimo. Eu não tenho inimigos, ninguém quer me matar.

O tititi da rádio corredor também ocupou o seu tempo com a Fonte Nova, mas nem por isso passou batido. Alguns governistas dizem que pode ser armação da oposição para dizer que a insegurança no Estado chegou até eles.

Óbvio que a bala perdida não teve o impacto de 1964, quando 53 deputados foram cassados e nem dos incêndios que sacudiram a Casa, mas dá para o gasto.

Rodízio em sala de aula

Quarta última alunos do 8º ano D da Escola Municipal João Mendonça, de Teixeira de Freitas, receberam o aviso da direção dizendo que quinta, anteontem, estavam liberados das aulas.

O motivo: as carteiras por eles utilizadas seriam usadas para aulas de outras turmas. Ou seja, a escola não tem nem carteiras para todos. Aliás, o site Extremus 21 diz que no Cetep, colégio estadual, a dispensa de aulas é por falta de professores.

Prisão de Lula seria presente

De um petista baiano de alto coturno ao ser abordado sobre a possibilidade de Lula ser preso aqui, na próxima quinta, quando estará presente no Fórum Social Mundial:

— Sérgio Moro não nos daria um presente desse!

Em miúdos: prender Lula, num evento internacional da esquerda ampliaria em muitos decibéis a repercussão mundial do ato.

Seria tudo que todos os petistas gostariam de ver.

Otto reforça mais o time

Se alguns já se queixam que o senador Otto Alencar apita mais no governo do que deveria, agora terão mais razões para bradar.

O senador que já tem sete deputados estaduais (inclusive Angelo Coronel, o presidente da Assembleia) no PSD, vai ganhar o reforço de mais dois deputados, Alan Castro e Manassés.

Aliás, Alan se elegeu pelo PTN, passou pelo PSL e está no Pros. Manassés pelo PSB, também PSL e Pros.

POLÍTICA COM VATAPÁ

SOS tesourinha

Jonival Lucas, ex-deputado, se pelava de medo de avião. Segundo o irmão, Edmon Lucas, nunca subiu num. Dizia que tinha medo de dar ‘uma de Flamarion’. O caso:

Flamarion Rios, prefeito de Pé de Serra, deixou a caatinga e subiu num Boeing da Vasp pela primeira vez na vida, para ir a Brasília. Já instalado, ouviu a ordem:

— Senhores passageiros, queiram apertar os cintos.

Antes da decolagem, a aeromoça fazia a checagem, olhou para Flamarion, pediu:

—Senhor, queira apertar o cinto, por favor.

— Ô, minha filha, então me arranje uma tesourinha para eu fazer mais um furinho aqui porque eu já atochei o que pude.

Registros

Presente de grego

Citado como um dos nomes do PTB para assumir o Ministério do Trabalho depois que o partido desistiu de Cristiane Brasil (RJ), o deputado Benito Gama foi categórico: ‘Chance zero’. De fato, é um genuíno presente de grego, ficar ministro 10 meses e perder um provável mandato de 4 anos.

Condenado total

Condenado pela justiça a quatro anos e dois meses de prisão, além da perda dos direitos políticos por oito anos, com a acusação de ter desviado R$ 100 mil, o ex-prefeito de Jaguarari, Edilberto Sá, se diz vítima de um erro contábil. O problema é que ele já recorreu ao STJ e ao STF e perdeu.

Especialistas

O Sebrae Conecta realiza segunda em Alagoinhas o primeiro Encontro com Especialista, focando o setor de panificação. Destinado a empresários do ramo, o evento é gratuito.

Saúde em pauta

A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia irá discutir o futuro da saúde no Brasil com gestores e profissionais do setor no Mundo Plaza Business Center (C. das Árvores) dia 22.

