O efeito Lava Jato na campanha: dinheiro curto e cenário confuso

Nas primeiras incursões pelo interior tentando escalar os times para a peleja de 2018, os políticos detentores de mandatos já perceberam um fato que vai aumentar o mix de dificuldades na campanha: as lideranças do interior, como vereadores e afins, não se deram conta de que a Lava Jato fechou as torneiras da dinheirama e fazem suas pedidas como se nada tivesse acontecido.

“Não caíram na real”, diz um deputado de segundo mandato, que admite como uma pequeníssima vantagem o fato de que o jogo é (quase) igual para todos.

Quase porque o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, já sinalizou que o candidato pode financiar a própria campanha. Ou seja, pode doar dinheiro a si mesmo, o que tende a forjar outra distorção democrática: quem tem dinheiro está na vantagem.

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) está entre os que admitem a insegurança generalizada, também do ponto de vista institucional.

Ela aponta que a visita de Lula a Salvador, semana passada, no Fórum Social Mundial, pode ser os últimos atos dele em liberdade. E cita que a fragmentação institucional é outro complicador.

— As Forças Armadas estão divididas, o Judiciário, também, a política, toda fragmentada, e para complicar, Temer está acuado pela Justiça. E se Temer cair, quem vai substituí-lo? Como resolver essa questão a seis meses do fim do mandato? Está tudo muito confuso...

Lúcio segura MDB e resiste

ACM Neto e aliados queimam os últimos cartuchos numa difícil operação: fazer com que o deputado Lúcio Vieira Lima deixe o MDB.

A questão: sem o partido, Neto, ou a banda que ele lidera, fica com metade do tempo de tevê de Rui Costa. A ideia é segurar o MDB e tentar ganhar PP e PR.

Mas Lúcio resiste. Vai disputar a reeleição e tem no partido o grande trunfo, inclusive o tempo de tevê. E com PP e PR está difícil...

Sobre Cimatec e Guarajuba

Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, diz que escolheu o Senai Cimatec para o Encontro dos Prefeitos de 2018 por economia. Maria Quitéria, a antecessora dele, disse que optou pelo Grande Hotel de Guarajuba para dificultar o assédio de ciganos, agiotas e similares, que era intenso. Seja como for, o grande teste de Eures será em 2020, quando os prefeitos irão para nova campanha de dinheiro (oficial) curto.

Da Luz aposta tudo em João

Rogério da Luz, aquele que nas últimas eleições é sempre candidato a governador e prefeito, e que sempre acaba na rabeira em número de votos, em 2018 vai tentar uma vaga de deputado federal e abrir espaço, na majoritária, para João Henrique, pelo PRTB. Diz ele que João, quando prefeito, teve uma experiência com o PT e se deu mal, e depois com o DEM, e também se deu mal. Ele acha que agora vai. E vai?

Déficit na previdência do Estado atinge R$ 4 bi

O número de aposentadorias de servidores públicos do Estado cresceu exponencialmente nos últimos anos, empurrando a elevação do déficit previdenciário da Bahia para um recorde histórico: R$ 4,05 bilhões.

Em 2016, a Superintendência de Previdência (Suprev), ligada à Secretaria da Administração (Saeb), concedeu 6.044 aposentadorias, 61% a mais que em 2015 (3.745). No ano passado, o número subiu ainda mais: 6.807, ou 13% a mais que em 2016. É daí que resulta a projeção do déficit de R$ 4 bi para este ano, 20% a mais que em 2017.

Ou seja, ponderando que em 2015 o déficit era de R$ 2,46 bilhões, o salto é gigantesco. Rui Costa vai ter que fazer malabarismo.

REGISTROS

Ciranda

Elieser Cesar, jornalista, lança quinta no Bar do Edinho (17h), Mercado do Rio Vermelho, Ciranda de Maria Cecília.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O enigma

Encarregado de fazer os ajustes legais para registrar a chapa de ACM Neto como candidato a prefeito de Salvador em 2008, Luiz Carreira, então deputado federal, hoje chefe da Casa Civil da Prefeitura de Salvador, debateu-se com um problema inusitado.

O Bispo Marinho, hoje deputado federal do PRB, pastor da Igreja Universal, seria o vice de Neto, como foi. Carreira o chamou:

— Você tem apartamento?

— Não.

— Você tem carro?

— Não.

— Você tem a declaração do Imposto de Renda?

— Não.

Carreira olhou para um lado, para outro, perguntou alto:

— Venha cá, meu irmão: você existe?!

