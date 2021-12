O desafio particular de Ronaldo é vencer em casa (leia-se Feira)

Zé Ronaldo vai para as urnas em 2018 carregando um trunfo e um desafio todo particular. O trunfo: já foi prefeito quatro vezes e nunca esteve envolvido em falcatruas, é ficha limpa. O desafio: vencer uma disputa presidencial ou de governador em Feira de Santana.

De governador, só venceu em 2002, quando Paulo Souto ganhou de Jaques Wagner. Em 2006, apoiando Souto, o governador, contra o mesmo Jaques Wagner, perdeu. E daí para frente aconteceu um fenômeno singular: para prefeito, com ele ou um aliado (Tarcízio Pimenta), ganhou todas. E para governador e presidente, perdeu todas.

— Temos esse tabu para quebrar também.

Lançado candidato no início do mês, Ronaldo ainda divide o foco das atividades em dois flancos, o de unir a oposição, principalmente o tucano João Gualberto, e concentrar os ataques no adversário principal, Rui Costa.

Sobre a união, é lacônico:

— Estamos conversando.

Sobre Rui, já se estica mais, criticando, por exemplo, as Policlínicas, a joia da coroa governamental na área da Saúde:

— A ideia é que os municípios organizados regionalmente contem com especialistas de várias áreas. Só há um problema: uma vez feito o diagnóstico, se o caso for cirúrgico, essa pessoa vai ser operada onde?

Mas, até centrar em um discurso, primeiro tem que unir. Ou seja: ainda vai ter que tirar o atraso...

Luiza Maia assume a SDE

A deputada Luiza Maia (PT) deve ter uma conversa com Rui Costa hoje, quando definirá a data da posse dela na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, substituindo Jaques Wagner.

Ela diz estar contente:

— Fico feliz em receber o convite de um governador tão reconhecido com Rui. São só nove meses, mas dá para fazer alguma coisa.

Lembrando: nove meses fazem o ciclo completo da gestação de um bebê.

Neto quer expandir o BRT

A primeira etapa do BRT, que vai ligar a Lapa à região do Shopping da Bahia, ainda está em construção, sob protestos de ambientalistas, mas a prefeitura já planeja a expansão do sistema.

Os planos de ACM Neto incluem fazer sete linhas entre 2018 e 2025.

Os novos projetos incluem a Av. Gal Costa, Paripe-Corsário, via 29 de Março, e Metrô Aeroporto-Praça da Sé, pela Octávio Mangabeira, a orla de Salvador.

São Gonçalo desamparado

A crise financeira que atinge os municípios baianos parece ser maior em São Gonçalo dos Campos, região de Feira de Santana, do que na grande maioria. A Coelba cortou ontem, de uma só penada, a energia da prefeitura, do Centro de Abastecimento e do Centro Comunitário.

O motivo é óbvio: não pagamento de contas.

O prefeito Carlos Germano (PP) soltou nota dizendo-se surpreso com “a maneira abrupta do corte”.

Herzem diz que está com o MDB sentindo-se à vontade

Herzem Gusmão, prefeito de Vitória da Conquista, conta que no dia da filiação do deputado federal Arthur Maia ao DEM declarou apoio a ACM Neto:

— Mas depois que eu vi Neto dizer que não queria o apoio do MDB, me senti à vontade. Estou com o MDB, com João Santana, mas sou a favor da união das oposições, embora eu já tenha visto João Gualberto dizer que não quer o MDB.

Herzem, que em 2016 destronou o PT de um mando de 24 anos em Conquista, saiu das urnas como a cereja do bolo no mix de vitórias oposicionistas. Com ele lá, Zé Ronaldo em Feira e Neto em Salvador, a oposição tinha as três maiores cidades da Bahia.

A administração Herzem é muito criticada.

