O caso Zé Ronaldo e as denúncias vazias nestes tempos de fake news

Com as ressalvas de que se eu pudesse optar preferia as desvantagens da juventude, ficar velho, com o peso dos 66, tem lá suas vantagens. Uma delas é a sensatez no ato de observar a trajetória dos nossos contemporâneos eventualmente em apuros midiáticos, como Zé Ronaldo.

Vereador, prefeito de Feira de Santana quatro vezes, deputado estadual e federal, passou isso tudo sem que nada maculasse sua conduta. De repente, com quase 68 anos, aparece o Ministério Público denunciando-o por supostas falcatruas num contrato de saúde.

Nódoa – Anteontem a 2ª Câmara Criminal do TJ-BA decidiu, por unanimidade, extinguir o processo. Ou seja, uma decisão colegiada, a mais insuspeita, decide que não tem nada a ver.

Ok. Mas como fica o alarido feito na mídia na hora em que o MP denunciou? O acusado, Ronaldo ou qualquer outro, automaticamente ganha uma nódoa no currículo, especialmente nos registros midiáticos. Ora, estamos na era da sociedade em rede, em que todos falam de todos simultaneamente, e isso inclui o lixo, as fake news, com força.

Se neste nosso tempo muitos dos nossos coleguinhas jornalistas esqueceram que apurar informações faz parte do beabá do ofício, imagine quando a informação vem de quem tem fé de ofício, como o MP? O pior é que esse jogo acaba beneficiando os criminosos de verdade, que ganham o benefício da dúvida de quem não deveríamos duvidar.

As pedidas antes da ponte

Marcus Vinicius, prefeito de Vera Cruz, diz que antes de a ponte Salvador-Itaparica chegar, a ilha tem uma série de pedidas urgentes.

Na lista, um campus da Uneb, UTIs, inclusive uma neonatal, e segurança:

– Por incrível que pareça, até água nas torneiras e saneamento precisam chegar.

Ok, mas cá para nós, prefeito. Tirante a água e o saneamento, com a ponte, as demais pedidas chegarão bem mais facilmente.

Aeromóvel de Lauro vem aí

Mauro Cardim, secretário do Planejamento de Lauro de Freitas, está animado com a possibilidade de Lauro de Freitas ter o Aeromóvel, especialmente depois do seminário sobre o projeto realizado esta semana, com a presença da prefeita Moema Gramacho e do secretário João Leão, cuja estrela foi uma cabine do dito-cujo.

– Estamos construindo a carta técnica que será levada a Rui Costa. É o passo decisivo do projeto.

Combustíveis em ebulição

A intenção do governo de permitir que as distribuidoras também façam a revenda de combustíveis está causando grande inquietação entre proprietários de postos de gasolina.

Marcelo Travassos, diretor do Sindicombustíveis, diz que a experiência nos outros segmentos não é boa.

– Veja o caso das farmácias. A rede São Paulo, que também é distribuidora, saiu quebrando as pequenas farmácias em todo lugar.

Bahia passa o RN em produção de energia eólica

A Bahia superou agora em abril o Rio Grande do Norte (RN) em matéria de parques eólicos instalados: tem 156, em 19 municípios, com investimentos global de R$ 15,4 bilhões, contra 152. Segundo João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, o Rio Grande do Norte ainda lidera em potência instalada: produz 4.053 MW, contra 3.927 da Bahia. Mas também nesse campo a ultrapassagem é mera questão de tempo:

– Eles têm apenas dois novos parques em construção e nós temos 38, e muitos deles vão entrar em operação este ano.

Segundo Leão, a produção da energia eólica está causando uma revolução no semiárido baiano porque onde antes não tinha nada passou a correr dinheiro pela força dos ventos.

