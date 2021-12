O caso de Marielle escancara o avanço da degeneração nacional

O que se pode esperar de um país em que o senso comum é o de que a nossa representação política virou uma quadrilha que dissimula os seus atos criminosos com um discurso em defesa dos interesses coletivos?

O óbvio, claro. Os sofismas não conseguem mais mascarar a triste realidade, a criminalidade a cada dia rouba também os espaços da civilidade. E a sociedade adoece mostrando suas feridas na forma da insegurança generalizada.

Fundo do poço - E o que dizer de uma sociedade em que os atores de um jogo político saudável são literalmente metralhados, como é o caso da vereadora Marielle Franco? Simples. É o fundo do poço.

Os bandidos perderam completamente o respeito pelo nosso bem maior, a vida, não de agora, mas de há muito, para o cidadão comum, que cada vez mais engorda as estatísticas de horror e dor. Mas também pelos expoentes do aparato institucional.

Oxalá o preço da vida de Marielle sirva para um despertar de consciência. O ministro Raul Jungmann (Segurança) diz que todos os serviços de inteligência estão a postos para desvendar o caso e prender os assassinos de Marielle. É o mínimo. Ou prende ou desmoraliza o país de vez. Mas fica claro que segurança não é um problema só de polícia e que os nossos políticos, produtores das nossas desditas, têm uma dupla e grandiosa responsabilidade: sair do atoleiro e achar os trilhos.

Malditos de Santo Amaro

Ao saudar o aniversário de Santo Amaro da Purificação anteontem, no Bom Dia Brasil, da Globo, Chico Pinheiro fez questão de ressaltar que lá não é apenas a terra de Caetano Veloso e Maria Bethânia. E citou uma série de outros filhos ilustres, como Assis Valente e Teodoro Sampaio.

Em Santo Amaro dizem que ele omitiu a banda podre. O ex-prefeito Ricardo Machado (PT) vive ameaçado de cadeia. E o atual, Flaviano Bonfim (DEM), vai na mesma linha.

Bebida liberada na despedida

José Augusto Costa despediu-se ontem da presidência do Sindicombustíveis-BA, onde ficou oito anos, festejando uma vitória: por 32 votos a favor e nove contra, o TJ-BA liberou a venda de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis de Salvador, que desde março de 2016 não podiam vender tais produtos das 22h às 6h da manhã.

Ele passou o cargo ontem para Walter Tannus, no restaurante Veleiro.

Álvaro vai à escola de Neto

O ex-dirigente do Sindicato dos Bancários e ex-deputado estadual Álvaro Gomes, que hoje ocupa uma assessoria no governo estadual, diz estar refletindo muito sobre a possibilidade de disputar as eleições deste ano, tentando outra vez uma vaga na Assembleia.

– Vou decidir no último minuto possível.

Álvaro sempre foi do PCdoB, partido de esquerda, mas dizem que ele aprendeu a tática com ACM Neto.

Fórum Social lota hotéis e os hoteleiros agradecem

O Fórum Social Mundial, um movimento de esquerda, lotou os hotéis de Salvador. O índice de ocupação chega a 92%, uma maravilha para um período de baixa estação, segundo o presidente da seção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), Glicério Lemos, que só lamenta um fato: a falta de uma divulgação mais ostensiva antes dando a magnitude do evento:

– Com o fim da alta estação, hotéis, bares e restaurantes reduziram os seus quadros e agora tiveram que contratar meio que às pressas.

O resultado positivo seria um caso em que segmentos de direita aplaudem a esquerda:

– Nosso coração é aberto, porque a nossa grande bandeira é a do turismo.

REGISTROS

Duelo animal

O deputado Marcel Moraes (PV) não gostou nem um pouco de ver o colega José de Arimatéia (PRB) deflagrar uma campanha de adoção de animais, anteontem, para marcar a passagem do Dia Mundial dos Animais. Procurou a direção da Assembleia para se queixar. Ficou parecendo apenas ciúmes.

Só em Luanda

O jornalista e escritor brasileiro Roberto Leal, que desenvolve desde 2013 um trabalho socioeducativo e cultural em Angola, está pedindo ajuda do Ministério das Relações Exteriores para sair de lá. Ele foi assaltado em Luanda e ficou sem dinheiro para voltar.

Contabilidade 1

O professor Antônio Carlos Ribeiro da Silva, conhecido nos meios acadêmicos como Professor ACR, toma posse terça, no Clube Espanhol, na presidência do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia.

Contabilidade 2

Na tarde do mesmo dia também será realizada a IV Jornada do Conhecimento Contábil e Tributário. A participação para os interessados tem preço: dois quilos de alimentos não perecíveis.

