O caso Bebianno e a estreia do PSL de Bolsonaro no auê da corrupção

Bira Freire, dentista radicado em Gandu, diz ser um cético quanto a discursos lastreados na moral para salvar a honra da pátria amada.

Lembra ele que lá atrás, em 1960, apareceu Jânio Quadros com a vassoura e o Varre, varre, vassourinha. Acabou renunciando. Veio o golpe militar de 1964, chamado pelos militares de revolução com o nome de A redentora. Os militares deixaram o poder bombardeados de denúncias. Entrou a Nova República com José Sarney posando como esperança de um tempo novo. Sucumbiu ao PT, que posava de dono de todos os predicados morais. Deu na Lava Jato. E entrou a era Bolsonaro na mesma linha dos seus digníssimos antecessores.

Filho e pai — Acusado de ter liberado dinheiro do fundo partidário para uma candidata laranja, o ministro Gustavo Bebianno (Secretaria Geral da Presidência, já ocupada por Geddel e Antônio Imbassahy), presidente do PSL na época, tentou botar panos quentes dizendo ter falado com Bolsonaro duas vezes.

Entra o filho de Bolsonaro, Carlos, vereador no Rio, e divulga um áudio bradando:

– É mentira! Não falou com meu pai coisa nenhuma.

Duas coisas:

O laranjal do PSL sinaliza que Bira Freire está certo.

Essa do filho do presidente desmentir ministro da forma como foi feita tem tudo para dar errado. O menino vai ter que calar. Ou acaba derrubando o pai.

Gaudenzi entra na folia

Paulo Gaudenzi, ex-secretário de Turismo falecido há pouco mais de 15 dias, vai estar na folia 2019. ACM Neto e o secretário de Comunicação, Pacheco Maia, resolveram homenageá-lo colocando o nome dele na sala de imprensa do Carnaval, no Campo Grande.

Tudo a ver com o tema da festa este ano: O mundo escolheu Salvador. O The New York Times diz que a capital baiana é destino obrigatório para turistas estrangeiros.

Cimatec na mídia mundial

O Senai-Cimatec, o centro de excelência para o desenvolvimento de tecnologias de ponta da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), marcou um ponto e tanto ontem.

O site Subsea World News, respeitadíssimo na cobertura da indústria mundial, citou o projeto que a Shell Brasil, a Sonardyne, empresa de tecnologia de sensores subaquáticos, e o Cimatec desenvolvem para ampliar a tecnologia de operações nas profundezas do mar.

Judicialização na medicina

A implantação de cursos de medicina em Brumado e Porto Seguro sofreu um baque.

Pelo resultado do Ministério da Educação, o Centro de Educação Superior de Guanambi (Cesg), da Unifig,

venceu em Brumado, e o Centro Educacional Huarte-ML, mantenedor da Faculdade Atenas, de Minas, em Porto Seguro. Mas a Universidade Vila Velha, desclassificada, perdeu, foi à Justiça, e a 4ª Vara Cível Federal de Vitória mandou suspender o processo.

Encurtamento da Fiol cai mal para o oeste baiano

Carlos Tito (Avante), o vereador de Barreiras que surpreendeu nas eleições do ano passado ao eleger-se deputado federal no rastro da big votação do Sargento Isidório (325 mil votos), estreou na Câmara dizendo-se preocupado com o anúncio do ministro Tarciso Freitas (Infraestrutura) de que vai encurtar a Ferrovia Oeste-Leste (Infraestrutura), retomando obras apenas no trecho Ilhéus-Caetité.

O projeto da Fiol prevê a ligação entre Ilhéus e Tocantins, com 1.527 km. O trecho Ilhéus-Caetité tem 532,2 km; entre Caetité e Barreiras, 485,4 km; e de Barreiras a Figueirópolis, 505 km.

Tito diz que vai mobilizar deputados baianos e do Tocantins para pressionar o governo. A obra é também uma esperança do oeste baiano.

