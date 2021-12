O acordo está quase selado e as eleições vão ser mesmo adiadas

E até outubro, como estará a pandemia no Brasil, os nossos governantes estarão dando sinais de que estão ganhando a parada, a situação é parecida com a de hoje ou estaremos numa situação descontrolada, em calamidade plena?

A resposta aí seria um exercício de futurologia, mas o ministro Luís Barroso, presidente do TSE, reuniu o presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e especialistas, inclusos virologistas e infectologistas: a posição é unânime, ganhar tempo é fundamental.

Centrão cede — E se as eleições forem adiadas, 40 dias a mais vão fazer diferença? As autoridades trabalham com a tese de que a partir do fim de julho a curva vai começar a cair.

Mas, seja como for, a eleição vai ocorrer em plena pandemia. E Barroso diz que esse é o xis da questão:

– Precisamos de tempo, sim, para organizar eleições em condições tão excepcionais como essa.

Transformar essa determinação de Barroso em lei é nó do gargalo. Mas as reações do Centrão, especialmente PL, PP e Republicanos, os que mais resistiam, aplacaram. O deputado Elmar Nascimento (DEM), que é a favor do adiamento, diz que o acordo está quase selado.

Pelo que está posto, os prefeitos, que estão em campanha dose dupla, a contra a Covid e a eleitoral, ganharão uma compensação de R$ 6 bilhões por conta das perdas do FPM. É o dá cá.

TSE define as regras para as convenções pela via remota

Os que dizem que a sociedade em rede acelerou a pavimentação do caminho do futuro ganham mais um argumento: o leque de atos oficiais gerados e paridos pela via remota se amplia com a definição, pelo TSE, das regras para os partidos realizarem as suas convenções partidárias.

Os pontos-chave da questão são dois:

1 – As atas serão registradas no módulo Sistema de Candidaturas (CANDex), do próprio TSE.

2 – Para o quórum das convenções vão valer assinaturas eletrônicas, como hoje nas urnas, no ato de votar.

Conforme as regras atuais, com o primeiro turno em 4 de outubro, o prazo das convenções é de 20 de julho a 5 de agosto.

Se a PEC do Adiamento passar, como tudo indica, o prazo muda para entre 31 de agosto e 6 de setembro. Pandemia à parte, o sistema remoto veio para ficar.

Lençóis, a resistência

Resistindo bravamente à Covid, embora seja o portal da Chapada Diamantina, point turístico baiano com grande presença internacional, Lençóis não registrou nenhum caso.

A Sesab até divulgou dois, mas o prefeito Marcos Ailton (Republicanos) se apressou em explicar: de lá, só tem o registro dos pacientes no SUS, mas um é de Sergipe e outro de Salvador. Oxalá Lençóis consiga, mas na Chapada a Covid está por todo lado.

Sem Almir, Canavieiras começa novo capítulo

Canavieiras, um paraíso à beira-mar na região cacaueira, começou um novo capítulo na política. Até agora, nos últimos 40 anos, o capítulo que se encerra, só deu Almir Melo. Ou melhor, a cidade tinha dois lados, o de Almir e o do anti-Almir.

Almir se elegeu prefeito a primeira vez em 1976, depois em 1989 (quando foi presidente da UPB), em 1997, em 2012 ganhou a última e em 2016, ao tentar a reeleição, muito desgastado, perdeu.

Almir se ensaiava para este ano, mas domingo a história acabou e de forma chocante. Ele morreu de repente. No enterro ontem a aglomeração foi inevitável. E a polêmica: como ele se queixou de falta de ar, veio o tititi: Covid. Um irmão dele já morreu de infarto.

Ficou no clima: até na despedida, polêmica.

