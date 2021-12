Num fato inédito, os servidores invadem plenário da Assembleia

Prevalecendo a lógica, é claro que os servidores em protesto contra o pacote de fim de ano que Rui Costa mandou para a Assembleia em nome da reforma, vão perder. O governo tem 45 deputados, contra os 18 da oposição. Mas a invasão do plenário ontem virou o emblema do momento ruim do governo. É algo inédito.

De Reinaldo Braga (PR), que estatual, que está no nono mandato, 36 anos de casa:

— Eu nunca vi isso.

De saída, a PM chegou a ser chamada e entrou no plenário. Angelo Coronel, o presidente, deu meia volta. Suspendeu a sessão por 30 minutos que valeu pelo resto do dia. Ou seja, acabou.

Reações — Ocupação instalada, veja as reações de alguns deputados presentes.

Luis Augusto (PP), fazendo piada com os colegas:

— Coronel chamar a polícia?! Qual nada! Ele é candidato à presidência do Senado!

Joseildo Ramos (PT):

— Não existe política morna. Política tem que ser tensionada. Política morna não se estabelece.

Soldado Prisco (PSC), suspeito de ter facilitado o acesso dos servidores:

— Eu nego tudo! Eu é que fui impedido de entrar!

Targino Machado (DEM):

— Estou achando ótimo!

A sessão acabou suspensa em definitivo ontem e foi convocada uma nova para hoje às 9h45. Os funcionários vão estar lá. Mas desta vez, a polícia vai ficar na porta. Aprenderam a lição.

Laura Punhol e os protestos

Antes da sessão ontem na Alba a bancada do PT fez uma homenagem a Laura Pujol, consulesa de Cuba na Bahia que aqui está desde que o Consulado foi criado, em 2014, e vai embora.

Coincidiu que na hora em que a bancada ia para o plenário, já no corredor, servidores gritavam:

— Covarde! Covarde!

Não era para eles e sim para Marcelo Nilo (PSB), que deu um ‘chega para lá’ numa das manifestantes.

A obstrução meio obstruída

A disposição da maioria da oposição seria obstruir a pauta o máximo possível mas Luciano Ribeiro (DEM), o líder da bancada oposicionista, admite que não é tão fácil.

Dos 18 deputados, Adolfo Viana (PSDB) e Leur Lomanto (DEM) elegeram-se deputados federais e Hildécio Meireles (PSC), Sidelvan Nóbrega (PSC), Pablo Barroso (DEM), Augusto Castro (PSDB) e Heber Santana (PSC), além do próprio Luciano, perderam. Fica difícil animá-los.

Prisco, zero na reintegração

O deputado Soldado Prisco (PSC) esbraveja aos quatro ventos que o governo não cumpre decisões judiciais. Expulso do Corpo de Bombeiros por liderar a greve da PM de 2001, ele diz que já ganhou o direito a reintegração 14 vezes, inclusive com decisões do STF.

– O governo sempre arranja uma firulinha para não cumprir e não cumpre, tudo transitado em julgado.

E a Justiça nada faz para ver a decisão cumprida.

Isidório entre Bolsonaro e a bancada evangélica

Como o Sargento Isidório (Avante), pastor da Assembleia de Deus, agora deputado federal eleito, vai encarar o governo de Bolsonaro, se na Bahia é aliado de Rui Costa mas o próximo presidente é muito próximo da bancada evangélica?

Primeiro ele faz uma observação:

— Bancada evangélica, não. Bancada dos evangélicos que são políticos.

Depois, como vai tocar o barco:

— O Bolsonaro da pistola eu não apoio. Não está em lugar nenhum da Bíblia essa de que as pessoas devem andar com uma pistola por aí. O que for de respeito a coisas boas, eu apoio. Mas veja você: um milhão de PMs apoiaram Bolsonaro, o que significa sete milhões de votos. E até agora ele não nomeou nenhum.

adblock ativo