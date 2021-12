No ultimato de Neto, a estratégia explícita: Salvador é fundamental

Alguns políticos se indagavam ontem: o que deu em ACM Neto para declarar, como o fez para o site BNews: ‘Quem estiver comigo vai ter que apoiar o meu candidato. Quem não apoiar meu candidato não está comigo. É simples’.

Mais que simples, é simplíssimo. Se Neto quer respirar com um mínimo de competitividade em 2022, é fundamental manter o poder em Salvador agora, em 2020. Não é à toa, também, que ele já botou o pé na estrada, sem delongas, entregando o bastão municipal para o vice, Bruno Reis, a bola da vez.

Incertezas - Lógico que até 2022 ainda há muitas águas a rolar. E Rui Costa vai manter a sua base unida? E quem será o nome na disputa do governo? E Bolsonaro, como chegará ao fim do governo? E quem serão os presidenciáveis competitivos com os quais os baianos vão se aliar?

Sabe-se lá, mas o certo é fazer o melhor no momento para credenciar-se a um lugar de fala idem adiante.

No caso de Neto, há um agravante desfavorável. O poder da prefeitura de Salvador é bastante limitado. Daí decorre que uma enxurrada de oposicionistas nos quatro cantos do estado estão bandeando para o único lugar que têm, os braços de Rui, via João Leão ou Otto Alencar.

Ademais, Bolsonaro é aliado, mas nem tanto. Com a sua ‘nova política’ está deixando os seus a ver navios. Nesse oceano de incertezas, o certo é brigar para segurar o que tem na mão. É simplíssimo, não?

Sidninho e o fedor do Lucaia

O vereador Sidninho (Pode), líder da oposição na Câmara de Salvador, cobra da Embasa solução para o Canal do Lucaia, que espalha fedor pelo Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho e Horto Florestal.

Se Sidinho der uma olhadinha com mais atenção por Salvador, vai ver que muitos outros locais, em áreas nobres e muito nas pobres, fedem tanto quanto ou bem mais. Aliás, tem gente que mora colada com o fedor.

Tapete rubro para Bellintani

Do deputado federal Marcelo Nilo, sobre a possibilidade de o PSB, partido dele, lançar candidato a prefeito de Salvador em 2020:

- Vamos lançar candidato, sim. E a preferência é da deputada Lídice da Mata, mas com uma ressalva: se Guilherme Bellintani quiser vir, embora eu seja Vitória, boto tapete vermelho para ele.

Bellintani, presidente do Bahia, vem sendo cortejado como prefeiturável por partidos da base de Rui Costa.

Castro no PSD reforça Otto

Aliás, o senador Otto Alencar tem sido o grande beneficiário das defecções na oposição a Rui Costa. Acaba de ganhar para os seus quadros o ex-deputado Augusto Castro, que era do PSDB e há tempos, ainda não no mandato, queixava-se de que ‘ser oposição é duro de roer’.

O que faz Marcelo Nilo dizer que, se 2022 fosse hoje, o governadorável mais forte entre os governistas seria Otto:

- É quem mais está engrossando o pescoço.

44 municípios ganham novos limites territoriais

Boa parte dos deputados estaduais baianos está de olho no Diário Oficial de hoje. Quer ver se Rui Costa sancionou a aprovação de quatro projetos que redefinem os limites de 44 municípios.

Rui não quer se meter em briga e foi convencido de que as mudanças foram fruto de acordos. Na real, os projetos abrangiam 48 municípios, mas os casos de Antas e Heliópolis e Itaparica e Vera Cruz foram retirados até novos entendimentos.

É que para o IBGE contar a população de 2020, e gente para município é dinheiro, o prazo se esgotou ontem, 30 de abril.

OBS.: o projeto que incorpora a Salinas da Margarida os povoados de Pirajuia, Mutá e Cações, tirando-os de Jaguaripe, não está nisso. Ele ainda tramita na Assembleia.

REGISTROS

Dia do Pau Brasil

Alunos da Escola Municipal Mário Covas, em Itinga, Lauro de Freitas, promovem sexta, às 10h15, plantio de mudas de pau-brasil, a planta que deu origem ao nome do País. Vão refletir sobre o meio ambiente e assim marcar a passagem do Dia do Pau-Brasil.

Cardiologia em pauta

Com o tema Fronteiras da Cardiologia, o Hospital Santa Izabel, da Santa Casa da Bahia, promove amanhã no Hotel Deville Prime, em Salvador, o 8ª Simpósio Satélite do Hospital Santa Izabel (HSI). O evento faz parte do 31º Congresso de Cardiologia da Bahia, que acontece até sábado.

Festa literária

Começa amanhã a Festa Literária Internacional da Praia do Forte, em Praia do Forte. Destaques: a escritora chilena Sara Bertrand lançará a versão em português de A mulher da Guarda, e Armando Avena também lança Maria Madalena: O Evangelho Segundo Maria, ambos no Hotel Via dos Corais.

Achado na Me Ache

O Inema é quem vai decidir onde soltar um jacaré de um metro e meio encontrado na noite de segunda na praia de Me Ache, Ilhéus. Os Bombeiros resgataram o animal.

